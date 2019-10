– Donald Trump har brutt loven. Han gjorde det igjen i sommer, så i høst. Vi tok en ed om å forsvare grunnloven, og ingen er over loven, heller ikke presidenten, uttalte Elizabeth Warren under åpningen av demokratenes debatt natt til onsdag.

Kjemper for å overleve

Dette er den fjerde demokratiske debatten så langt i valgkampen. Flere av de mindre profilerte kandidatene kjemper for overleve.

Allerede fra start av gikk kandidatene i strupen på den sittende presidenten.

– Trump er den mest korrupte presidenten i landets historie. Vi har en president som gjør seg rik på å sitte i Det ovale kontor. Jeg ser frem til en rask og slagkraftig riksrettsprosess, sier senator Bernie Sanders like over klokken 02 norsk tid.

Tok igjen favoritten

Tidligere visepresident Joe Biden har lenge vært favoritt i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat, men den siste tiden har senator Elizabeth Warren tatt igjen Bidens forsprang.

Tidligere visepresident og senator Joe Biden er blant favorittene til å vinne demokratenes nominasjonsvalg. Biden har lang erfaring i det offentlige og anses av mange som en som evner å få til avtaler på tvers av partigrensene. Spørsmål om alder og sønnen Hunter Bidens forretninger i Ukraina kan bli en utfordring. Elizabeth Warren (70): Senator for Massachusetts siden 2012 og tidligere jusprofessor ved Harvard University. Har lovet «store, struktruelle forandringer» om hun blir president, med økonomisk ulikhet som et av hennes fremste saker. Donald Trump ga henne kallenavnet «Pocahontas» etter hun fortalte om familiens tilknytning til Cherokee-indianerne.

Milliardæren fra New York ønsker å stille Trump for riksrett og bli kvitt penger i politikken. Steyer har aldri hatt et offentlig verv tidligere, men har opprettet en rekke politiske organisasjoner - deriblant Impeach Now. Har klimasaken høyt på listen over prioriteringer. Trump har tidligere kalt Steyer en «weirdo». Tulsi Gabbard (38): Kongresskvinnen fra Hawaii har tidligere tjenestegjort i Irak-krigen, og er en høylytt krigsmotstander. Satser på utenrikspolitikk, med fredsbygging som et hovedmål. Har høstet sterk kritikk for å ha møtt Syrias president Bashar al-Assad i 2017, og har nylig insistert på at al-Assad ikke er USAs fiende. Kilder: New York Times, Washington Post, CNN og FiveThrityEight.

Tirsdag uttalte postdoktor ved Universitetet i Bergen og USA-viter Hilmar Mjelde til TV 2 at de to kandidatene står ovenfor ulike utfordringer før kveldens debatt.

– Biden må beholde kredibilitet som toppkandidat, mens Warren må erverve den. Bidens hovedbudskap er at han er den mest valgbare, men virker haltende og taper terreng på målingene, uttalte Mjelde.

Etter den første timen med debatt viser en oversikt New York Times har laget at Warren fikk tett på dobbelt så mye taletid som de fleste andre, inkludert Biden.



Måtte svare om sønnen

Biden ble tidlig i debatten spurt om hans sønns tidligere rolle i Ukraina. CNN-anker Anderson Cooper stilte den tidligere visepresidenten til veggs om hvordan en han kan kritisere Trumps familie for å involvere seg i forretninger i utlandet, når hans egen sønn Hunter gjorde det samme.

– Sønnen min gjorde ikke noe galt, og det gjorde ikke jeg heller, responderte Biden.

– Min sønns uttalelser taler for seg selv, følger han opp, med referanse til et intervju Hunter Biden har gjort med ABC News.

Biden mener president Trump er ute etter han fordi han har den største sjansen for å slå ham i et valg.

– Jeg ville slått han som en tromme, følger han opp.

Kan felle et kandidatur

Ifølge New York Times kan en debatt som dette kjapt felle et kandidatur, og avisen drar frem situasjonen da daværende presidentkandidat Rick Perry ikke greide å huske en av de tre føderale byråene han ønsket å avskaffe som eskempel.

For å delta i debatten kreves det ifølge CNN at kandidatene har målt til minst to prosent oppslutning i fire separate meningsmålinger (som er godkjent av demokratenes hovedorganisasjon). I tillegg må en ha mottatt donasjoner fra minst 130.000 unike donorer, inkludert 400 donasjoner fra 20 forskjellige stater. Denne debatten var kandidaten Tom Steyers første presidentdebatt.

Debatten modereres av CNN-ankerne Anderson Cooper og Erin Burnett, samt New York Times-innenriksredaktør Marc Lacey.