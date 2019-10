I sin andre landskamp noterte Mathias Normann seg for sin første målgivende pasning da han slo innlegget til Alexander Søderlunds utligning til 1-1 mot Romania.

– Det er selvfølgelig artig å vise seg frem og vise hva man har å by på. Den tar jeg med meg, men det er blandede følelser, for vi skulle helst ha vunnet her, sier Normann til TV 2 etter kampen som etter alt å dømme ødela alle muligheter i EM-kvalifiseringen.

Normann vil jobbe hardere

Normann ble tatt ut til landslaget for første gang forrige måned. Nå håper han å styrke aksjene sine frem mot Nations League.

– Selvfølgelig vil jeg bidra så mye som mulig. Nå er det over for denne gang, og nå skal jeg jobbe enda hardere om det går an. Forhåpentligvis kan jeg kjempe meg gradvis inn på laget, sier Rostov-spilleren.

Landslagsassistent Per Joar Hansen liker det han ser av Normann for tiden.

– Han har jo hatt en stigende prestasjon hele året. VI har fulgt ham tett i Russland, og på samlingen har han bare blitt bedre og bedre. Det er artig at han kom inn og bidro med assist. Han viste hvilken fin fot han har, sier «Perry» til TV 2.

Antyder at spillere får sjansen

Landslagssjef Lars Lagerbäck uttaler at han kan komme til å teste ut spillere som ikke har fått så mange minutter når EM-kvalifiseringen avsluttes mot Færøyene og Malta.

Tidligere landslagssjef Egil Olsen vil se nye spillere få muligheten.

– Normann er en av veldig mange yngre spillere, så det kan bli veldig festlig i Nations League i mars neste år, så jeg gleder meg, sier han i TV 2-studio.

– Den store stemningen får man ikke på de kampene, og det fyller ikke Ullevaal. Som Lars sier: Kanskje de kan prøve noen spillere som ikke har fått så mye spilletid. Prøve en litt annen måte å spille på. Det er flere bra spillere som ikke har fått sjansen i det hele tatt, både kantspillere og andre sentrale midtbanespillere, Fredrik Midstjø blant andre. Han imponerer på klubblaget. Nå kan han prøve noe nytt og la noen vise seg frem, mener «Drillo».

Tror på Lagerbäck-endringer

I likhet med Normann var Erling Braut Haaland inne i troppen for første gang i kampene mot Malta og Sverige i september, men han er nå ute med skade.

– Hvis Haaland er klar, blir det interesse. Det hadde vært fint å se ham mot en sånn type motstander, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Thorstvedt tror det kan bli noen åpninger på Lagerbäcks førsteellever.

– Lagerbäck pleier å holde veldig fast på stammen. Han brukte enormt mange innledningsvis, før han skrelte vekk mange. Jeg er usikker på hvor mange han bytter ut av startelleveren, men sannsynligvis blir det et par stykker, så de neste kvalifiseringskampene blir spennende, sier han.