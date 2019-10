Dette er nå Norges vei til EM

Romania-Norge 1-1

Norges uavgjortresultat i Bucuresti tirsdag gjør at håpet om å kvalifisere seg direkte til EM via gruppespillet så å si er umulig.

Se videosammendrag øverst!

For at Norge skal kunne ta seg videre på bekostning av både Sverige og Romania er de nå avhengige av følgende i de andre kampene i november:

Romania-Sverige må ende uavgjort

Sverige må tape hjemme mot Færøyene

Romania kan ikke vinne borte mot Spania

Samtidig må Norge selvsagt slå både Færøyene (h) og Malta (b)

– Det finnes noen teoretiske muligheter til å bli nummer to, men det er så ufattelig små promille at det aldri aldri i livet kommer til å skje, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Nations League-ruten - trolig først Serbia

Derfor er det etter alle solemerker nå Nations League i mars som blir håpet for at Norge skal kunne komme seg til mesterskapet neste sommer. Det spilles som et rent cupspill - i utgangspunktet mellom de fire lagene som vant sine grupper på nivå C i Nations League i fjor høst.

Først to enkeltstående semifinaler, der hjemmelagene allerede er klare, og deretter en ren finale på en av semifinalevinnernes hjemmearena som avgjør hvem som får EM-billett. Den trekningen ble foretatt i november i fjor.

Pr. nå er de to oppgjørene som skal spilles Skottland-Finland og Norge-Serbia, men dette programmet kan endres dersom noen av de andre lagene kvalifiserer seg direkte via EM-kvalifiseringsgruppen sin. Skottland er sjanseløse på avansement, og blir derfor uansett hjemmelag i den ene semifinalen, mens Norge etter alle solemerker altså blir hjemmelag i den andre.

– Det handler nå om å slå Serbia og så blir det en finale mot det som sannsynligvis blir Skottland eller et annet lag, sier TV 2-ekspert Mathisen.

Slik kan det bli noen andre enn Serbia

Serbia kan fremdeles kvalifisere seg til EM via vanlig kvalifisering, men er da avhengige av å gå forbi Portugal i gruppe B. Ett poeng skiller i Portugals favør før de to siste kampene, der oppgjørene Serbia-Luxembourg, Portugal-Litauen, Serbia-Ukraina og Luxembourg-Portugal skal spilles.

For at man skal unngå et møte med Serbia, er Norge med andre ord avhengige av hjelp fra enten Luxembourg eller Litauen. Den andre semifinalisten, som skal til Hampden Park for å møte Skottland, er mer uviss.