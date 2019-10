Ewan vil ha med seg norsk sykkelsensasjon i touren

Nå vil den australske spurteren, som vant tre etapper i 2019-utgaven av Tour de France, se Hagen på de franske landeveiene til sommeren.

– Han er trolig den beste sammenlagtrytteren vi har i laget. Og dette blir en tøff Tour de France, så han bør definitivt rekke hendene i været og si at han vil være med, sier Ewan til TV 2.

Vi møter ham bak scenen etter den storslåtte presentasjonen av de 21 etappene som skal sykles i juni og juli neste år. Ewan rynket på nesen over det som ser ut til å bli en fjellfestival i Frankrike til sommeren. Han mener i stedet at den krevende løypen passer nordmannen perfekt.

– Er det ikke for tøft å kaste Hagen til ulvene allerede nå?

– Nei, han viste i vueltaen at han kan ta vare på seg selv. Han er ikke så ung heller, 28 år, så han er gammel nok til å håndtere det. Det viste han ikke minst i Spania, svarer han.

Krasjer med OL

I sin første Grand Tour, i sitt aller første år som proff, imponerte Hagen ikke bare norske sykkelfans, men også sine egne lagkamerater. Kolbotn-mannen - som så sent som i fjor syklet på nivå 3, holdt følge med store sammenlagtkanoner som Primoz Roglic, Nairo Quintana og Alejandro Valverde i fjellene, og ble nummer åtte i Vuelta a Espana.

Det er imidlertid ett skjær i sjøen: OL i Tokyo. Hagen har tidligere fortalt TV 2 at han ønsker å satse mot dette. I og med at fellesstarten i Japan står på programmet seks dager etter at Tour de France-rytterne kommer i mål i Paris, kan det være at dette blir å gape over for mye.

– Hvis det ikke var OL og VM da ville jeg sagt ja allerede nå til at han skulle vært en del av laget i Tour de France neste år. Men i og med at dette kanskje ikke er den beste forberedelsen til touren, så må vi ta en vurdering når vi ser hvilke løyper det blir i Giro d´Italia og Vuelta a España, sa Lotto-Soudal-sjef John Lelangue til TV 2 under sykkel-VM i Yorkshire i september.

Løypene til de to andre treukersrittene blir først presentert senere i år. Inntil da blir ikke en avgjørelse tatt angående 2020-sesongen til Hagen, som nå er i Kina og sykler sitt siste ritt på tampen av en lang debutsesong på dette nivået.

Vil i gult

Caleb Ewan kan med andre ord måtte vente på å få sykle Tour de France med Hagen. 25-åringen fra Sydney, men som er bosatt i Monaco - en liten sykkeltur fra neste års Grand Depart i Nice - har muligheten til å ikle seg den gule trøya etter åpningsetappen.