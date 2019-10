Norge sviktet mot Romania: – Nå må Norge trolig stole på Nations League

Romania – Norge 1-1:

Norges håp om å klare andreplassen i gruppe F og sikre seg EM-billett er knust etter at kampen mot Romania endte 1-1 i Bucuresti.

– Det var utrolig skuffende, spesielt å slippe inn mål. Det er jævlig tungt akkurat nå. Det er vel matematiske muligheter for å klare det. Vi må bare vinne de to neste kampene, så får vi se. Jeg er ganske tom nå. Det er skuffende, sa Alexander Sørloth til TV 2 etter kampslutt.

Joshua King var også nedbrutt etter kampen.

– Vi spilte bra i første omgang og kontrollerte kampen. Så byttet vi om, for vi trengte et mål. Så kontret Romania oss i senk. De skapte masse sjanser, pluss et straffe som Jarstein reddet fantastisk. Så scoret vi for sent. Om det hadde det vært ti minutter igjen, så tror jeg vi hadde scoret og vunnet kampen på slutten. Vi fikk et lite løft etter Spania-kampen. Nå må vi ut i Nations League og gjøre jobben der. Da har vi en viktig oppgave med tanke på å gjøre ting riktig, sa han til TV 2.

Landslagssjef Lars Lagerbäck innrømmer at Norge nå må forberede seg på Nations League-playoff for å klare å komme til EM.

– Det var ganske enkelt at vi burde ha avgjort denne kampen i første omgang. Vi var ikke effektive nok da. Det føles tungt, for vi var klart beste gjennom 90 minutter, sa Lagerbäck, som håper at Norge reiser seg i de to neste kampene.

– Vi skal fokusere på de to kampene vi har igjen, men siden Spania fikk uavgjort mot Sverige er det veldig lite realistisk å tro vi kan klare det. Vi skal bruke de to kampene til å forberede oss og kanskje bruke noen spillere som ellers ikke får sjansen. Vi skal fokusere på de to neste kampene så får vi se hvilke spillere som er tilgjengelige. Vi skal avslutte dette på en god måte, mente svensken.

Martin Ødegaard mener en dårlig andre omgang ødela Norges muligheter mot Romania.

– En merkelig kamp. Jeg følte vi kontrollerte det meste av første omgang, og vi var solide, bra med ballen og hadde tilløp til sjanser. Andre omgang var en helt annen kamp. Vi var altfor stresset og oppjagede, klarte ikke å beholde roen. Da de scoret, fikk de fansen med seg. Det føltes bare kaos. Vi fant ikke roen. Vi tapte ikke, så isolert sett er det et greit resultat, men det er blytungt i den situasjonen vi er, sa Martin Ødegaard til TV 2.