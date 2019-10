AFP: Tyrkia vil fortsette offensiven «med eller uten verdens støtte»

FORTSETTER: Tyrkias president Tayyip Erdogan står ved fast ved å fortsette angrepene i Syria til tross for kritikk og sanksjoner fra en rekke land. Foto: Murat Kula/presidential Press Of

Til tross for at USA har innført en rekke sanksjoner mot landet, uttaler Tyrkia at de er fast bestemt på å fortsette angrepene i Nord-Syria.