I august i år ble 19 år gamle Harry Dunn drept mens han kjørte motorsykkel i nærheten av en amerikansk miltærbase i Northamtonshire i England.

Motorsykkelen frontkolliderte med en bil som kjørte på feil side av veien, og 19 åringen døde like etter.

Føreren av denne bilen, Anne Sacoolas, er gift med en amerikansk diplomat, og har derfor diplomatisk immunitet.

Sacoolas samarbeidet til å begynne med med etterforskerne etter ulykken, men kort tid etter ulykken reiste hun tilbake til USA, og saken ble avsluttet.

Kan ikke utleveres

På grunn av den diplomatiske immuniteten har ikke britiske myndigheter noen hjemmel til å kreve henne utlevert.

Foreldrene omtaler sønnen Harry som en hjertevarm og snill gutt. Foto: Priva via CBS.

Harrys foreldre, Charlotte Charles og Tim Dunn, reiste mandag til USA i håp om kvinnen som er ansvarlig for deres sønns død til å komme tilbake til Storbritannia og ta ansvar.

– Hun må gjøre det som er rett og komme tilbake og ta ansvar for det hun har gjort, sier Charlotte til oppmøtt presse. Hun er sterkt emosjonelt berørt og stemmen brister flere ganger.

– Vi lever time for time. Vi klarer ikke se lenger framover enn det, fortalte Charlotte på CBS tirsdag morgen.

En talsmann for familien sier ifølge The Guardian at familien er invitert til Det hvite hus for å diskutere saken. Det er ikke kjent om de skal få møte president Donald Trump.

Her er Harry og tvillingbroren Neal for noen år siden. Foto: Privat via CBS

Ber om tilgivelse

Gjennom advokater har Anne Sacoolas sagt at hun er knust etter det som har skjedd, og at hun er villig til å møte Dunn-familien. Hun har gitt sin dypeste unnskyldning, men det holder ikke for Harrys foreldre.

– Jeg har hørt en uttalelse. Jeg har ikke hørt hennes stemme. Jeg vet ikke hvor oppriktig det var. Selvfølgelig har hun det vondt. Barna hennes må ha det vondt. To av dem var i bilen og det er forferdelig. Bilen var også svært ødelagt, vi er ikke monstre, vi ønsker dem ikke noe vondt, men vi trenger å snakke med henne ansikt til ansikt i et rom på våre premisser i Storbritannia, sammen med terapeuter og meklere. Men ikke bare gjennom en uttalelse, sier Charlotte Charles.

Kjørte på feil side

Overvåkningsbilder viser hvordan bilen til Sacoolas kjører ut fra militærbasen på feil siden gjennom porten, og langs veien helt til man ser frontlysene på Harrys motorsykkel. Like etter kan man se en ildkule fra ulykkesstedet, ifølge familiens talsmann.

– Jeg har alltid ønsket å spørre henne om ulykkesøkeblikket. Trøstet hun Harry. Snakket hun med ham? Jeg vil vite hva som skjedde. Forsøkte hun å ringe etter hjelp? Jeg vet ingenting og jeg sliter for jeg klarer ikke å tenke på at gutten min lå i en grøft uten at noen trøstet ham fram til ambulansen kom, sier Tim Dunn.

Statsminister Boris Johnson oppfordret i forrige uke Donald Trump til å revurdere hennes diplomatiske status. Trump har ikke kommentert saken så langt.