– Vi har fire ryttere som kan vinne Touren

– Jeg likte løypen, sier INEOS-sjefen og smiler tilfreds etter å ha vært tilstede da de 21 etappene ble presentert i Palais des Congrés i Paris tirsdag.

Om åtte måneder starter britene jakten på sin åttende gule trøye på ni år. Og de har litt av et stjernelag å ta av med regjerende mester, Egan Bernal, 2018-vinneren Geraint Thomas og Chris Froome, som har stått øverst på podiet i Paris hele fire ganger.

I tillegg har de hentet Richard Carapaz, som vant Giro d´Italia i år.

– Du har med andre ord fire ryttere som kan vinne touren sammenlagt?

– Ja, jeg kan ikke si at vi ikke har det, svarer Brailsford på TV 2s spørsmål, når vi møter ham bak scenen etter den storslåtte løypepresentasjonen.

– Men nå må vi se på hvilket lag vi skal velge. Skal alle de sterkeste hit, eller skal vi spre de på de andre Grand Tour-ene også. Vi må rett og slett sette oss ned og legge en slagplan når vi senere i år får vite hvordan løypene i Vuelta A Espana og Giro d´Italia blir, forteller han.

-Brutal

På plass i Paris var både Chris Froome og Egan Bernal. Begge de to har signalisert at de ønsker å dra til touren som kaptein. Geraint Thomas har hintet om at han kanskje er mest sugen på å se hva han kan få til i Italia i mai.

– Brutal. Dette er kanskje den hardeste touren på fem-seks år, er dommen fra Froome om de tre ukene som venter i Frankrike neste sommer.

– Dette blir en veldig hard tour. Uten lagtempo og med bare en tempo - som avsluttes oppover - så blir dette annerledes enn det vi har sett tidligere. Men den åpner for mye angrep, så for de som skal se på så blir dette noe publikum kommer til å like, sier Bernal.

– Men er det plass til alle dere tre som har vunnet den fra før?

– Hvis det er det vi vil, så er det plass. I tillegg har vi Carapaz. Jeg vil se an giro-løypa, snakke med laget og så vil jeg ta en avgjørelse for min egen del. Trolig vil jeg prøve meg der også. Men uansett om vi skal til touren alle tre, så skal vi klare det. Det er det vi blir betalt for. Det er det som er jobben vår, svarer Bernal.

Fjellfestival

Nice er startbyen for Tour de France 2020. Etter det som ser ut som en etappe for spurterne på dag 1, så venter fjellene allerede på dag 2.

– Klatringene er spredt utover gjennom hele touren, fra den andre etappen til den siste lørdagen. Det kommer til å bli en hard Tour de France og aggressivt fra start. I tillegg må du være på tå hev - og ha friske bein - helt til tempoen opp La Planche des Belles Filles, for trolig avgjøres det ikke før der, mener Brailsford.