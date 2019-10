Romania er ett av landene i Norges gruppe i EM-kvalifiseringen. De er også en av dem vi bør slå – hvis skal ha ha håp om å komme oss til EM.

Romania er kanskje ikke et av landene du forbinder med bilproduksjon, men det har de. Ja, Romania har også sitt eget bilmerke, som også er representert i Norge.

Dacia heter de – og de har lenge hatt det som er Norges billigste SUV, med sin Duster.

Den kom i andre generasjon for to år siden og fikk da et godt oppsving i salget.

Ny bil – til bruktbilpris

Mye handler om prisen her. Dacia Duster starter på nesten oppsiktsvekkende gunstige 230.000 kroner. Da får du den med 1,5-liters dieselmotor og forhjulstrekk.

De fleste kjøperne går imidlertid for 4x4. Da er startprisen på 279.000 kroner. Mens toppmodellen Prestige kommer på 294.000 kroner.

Den store styrken til Duster er at dette i praksis er ny bil – til bruktbilpris. Her får du altså en SUV i familiebilstørrelse til svært gunstig pris.

Bagasjerommet er på 445 liter med tohjulstrekk, 411 hvis du kjøper den med 4x4.

Her snakker vi super-sjelden bruktbil

Duster-salget har vært brukbart i Norge de siste årene, dette er et bilkonsept som skiller seg fra de aller fleste andre.

Ikke siste nytt

Hvordan merkes sparelinja? Først og fremst på at bilen er enkel og ukomplisert. Interiøret er preget av mye hardplast og støydempingen er ikke spesielt god.

Teknologimessig er dette heller ikke siste nytt. Dacia bruker mye "hyllevare" fra eierselskapet Renault. Det betyr velprøvde komponenter der utviklingskostnadene forlengst er tatt. Det er med på å holde prisen nede.

Innvendig er det ganske spartansk og enkelt. Men du har det mest nødvendige.

Skeptisk til rumensk bil

Utstyrsnivået er begrenset. Fordelen med det er at det også er lite som kan gå i stykker her. Dermed ligger det også an til rimelig bilhold, i tillegg til at bilen er gunstig å kjøpe.

Mange var nok i starten skeptisk til det faktum at bilen er bygget i Romania. Erfaringene tilsier imidlertid ikke at det er noe i veien med byggkvaliteten her. Vi har ikke hørt om mye tull og problemer med Duster, snarere tvert imot.

Slik konkluderte vi da vi testet dagens Duster for første gang:

Har flere modeller

Det er ikke så vanskelig å skjønne at Dacia-konseptet fungerer. Duster er rett og slett SUV på billigsalg. Den dekker bilbehovet for veldig mange, til en pris konkurrentene ikke klarer å matche.

Kommer du fra en åtte-ti år gammel japansk eller koreansk bil, vil du heller ikke oppleve den som spesielt umoderne. Motsatt vei: Hvis kjøreglede og luksusfølelse er viktig for deg, da er nok dette helt uaktuelt.

PS: Dacia selger og produseres flere modeller enn Duster, men så langt er dette den eneste som den norske importøren har valgt å ta inn. Men her kan det nok bli endringer fremover. Også Dacia jobber med elektrifiserte drivlinjer, det er naturligvis noe som kan passe det norske markedet godt.

Duster er valget for de som vil ha en enkel og ukomplisert bil, med null snobbefaktor.

