Det opplyser friidrettsforbundet i en pressemelding.

Skaden i tåen er den som over tid har begrenset Henrik Ingebrigtsens mulighet til å trene som planlagt.

Friidrettsstjernen ble operert ved seksjon for fot- og ankelkirurgi på Oslo Universitetssykehus, og ble utført av seksjonsoverlege Kjetil Hwaal sammen med overlege Erik Bjørbæk og NFIF sin lege Ove Talsnes.

– Det har vært en skade som herr og fru Hvermansen fint hadde kunnet leve med, men som umuliggjør å kunne satse for fullt på et internasjonalt toppnivå, sier Talsnes i pressemeldingen.

PÅ KRYKKER: Henrik Ingebrigtsen. Foto: NFIF

Til tross for tå-problemet har Henrik Ingebrigtsen denne sesongen kvalifisert seg til finalen på 5000 meter under VM i Doha, satt norsk rekord på 3000 meter under Oslo Bislett Games og sist søndag sikret seg NM-tittelen i terrengløp.

Fulgte ikke pappas Gjert råd

Pappa Gjert Ingebrigtsen har foreslått at Ingebrigtsen burde operere bort tåen.

– Det er en slags ultimat mulighet til rett og slett å kvitte seg med den, for det er ikke noe som tilsier at han trenger den. Det er siste utvei å fjerne det som bare er en plage. Da får man glemme det kosmetiske et øyeblikk, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK under VM i Doha.

Rådet fra pappa Gjert ble imidlertid ikke fulgt av legen.

– På tross av aktiv rådgiving fra sentrale deler av Henrik Ingebrigtsens støtteapparat ble det besluttet å forsøke å adressere årsaken i stedet for å kvitte seg med problemet. Det ble også denne gangen brukt antibiotika i forbindelse med inngrepet, sier Talsnes.

Nå venter en periode med opptrening for eldstebror Ingebrigtsen.

– Henrik skal nå gjennom en rehabiliteringsperiode før han etter planen kan gjenoppta løpsaktivitet med full belastning i konkurransefart. Hvor lenge denne fasen vil vare må vi se nærmere an, men i denne perioden vil han gjennomføre tre daglige treningsøkter med alternativ trening, og vi i det medisinske støtteapparatet i Norges Friidrettsforbund vil følge ham tett opp, sier Talsnes.

– Full tillit til legenes vurdering

Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, er fornøyd med at Henrik Ingebrigtsen nå er operert og kan forberede seg best mulig fram mot OL i Tokyo kommende sommer.

– På tross av at de medisinske rådene fra deler av Ingebrigtsen sitt støtteapparat ikke ble fulgt har jeg tillit til de vurderingene som er gjort og bekrefter at Ove Talsnes fortsatt er medisinsk ansvarlig i Norges Friidrettsforbund, sier Slokvik med et smil.

Søndag løp eldstemann av løperbrødrene Ingebrigtsen inn til gull i NM terrengløp i Frognerparken i Oslo. I etterkant gjentok han at den vonde tåa hadde voldt ham bry, og at det nå måtte tas en beslutning på hva som skulle gjøres. Nå har altså 28-åringen operert og håper på å bli kvitt tåproblemene for godt.