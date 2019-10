Skoda har klart seg imponerende bra i det norske bilmarkedet de siste årene, til tross for at de ikke har hatt noen elektrifiserte modeller.

Svært mange kunder har gått for elbiler, eller hybrider. Skoda har ikke hatt noen av delene, men har likevel klart å opprettholde salget sitt bra.

Nå skjer det imidlertid mye på den elektriske fronten også hos Skoda.

To nye elbiler er på gang og nå har Skoda akkurat hatt sin første ladbare hybrid på Norgesbesøk.

Superb iV heter den og som navnet tilsier: Dette er ladbar hybridutgave av den store familiebilen Superb som har solgt godt i Norge i mange år.

Går lenger på strøm

– Vi har åpnet for salg av Superb iV nå og de første kundebilene kommer allerede i januar. Vi har stor tro på at denne modellen bidrar til at markedet for ladbare hybrider vokser i 2020. Med den lange elektriske rekkevidden og den rommelige plassen er Superb iV et godt alternativ for veldig mange. I praksis kan den fungere som en elbil i hverdagen, uten at ladeutfordringer og rekkevidde blir noen utfordringer på langtur, sier Morten Moum som er PR-sjef for Skoda i Norge.

Nettopp rekkevidde er naturligvis viktig for svært mange kjøpere i denne klassen. Her henger Skoda seg på det som er trenden på dette området akkurat nå: At de nye og ladbare bilene går adskillig lengre på strøm enn det første generasjon med denne teknologien gjorde.

Superb har fått en facelift, samtidig som den nå kommer i ladbar utgave.

Flere konkurrenter

For Superb er det snakk om opptil 56 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Bensinmotoren og elmotoren til sammen skal kunne gi en rekkevidde på inntil 930 kilometer.

Den ladbare Superben er utstyrt med en 1,4-liters TSI bensinmotor og en elektrisk motor. Samlet systemeffekt er på 218 hk.

Blant de opplagte konkurrentene finner vi biler som VW Passat GTE fra eget konsern, og Kia Optima PHEV. Du får også ladbare hybrider i samme klasse fra merker som Volvo, Mercedes og BMW, med da blir prisen fort en god del høyere, særlig etter at diverse ekstrautstyr er på plass.

Vi tipper du vil se dette merket i hekken på mange Superber utover i 2020. iV betyr at den er ladbar.

En av de smarteste stasjonsvognene

18 er gått siden Superb gjorde comeback som Skoda-modell. Siden har den vært en viktig bil for merket, ikke minste her hjemme

Underveis har Superb vokst seg både større og mer eksklusiv. I dag blir dette av mange regnet som en av de smarteste stasjonsvognene i familieklassen.

I Norge er det naturligvis stasjonsvogn som gjelder i denne klassen. Den ladbare Superben kommer som stasjonsvogn, og i flere utstyrsversjoner.

Skoda Superb har vært mye og smart bil for pengene i mange år, nå blir den også ladbar.

To nye elbiler

Skoda er som nevnt heller ikke langt unna med elbil. Først ut er en elektrisk Citigo, som er søstermodell til Volkswagen e-Up! Denne kommer med rekkevidde på 260 kilometer. Prisene starter på 176.000 kroner for Ambition som er rimeligste variant. Det betyr at den blir en skikkelig prispresser i denne klassen. Den mer velutstyrte Style selges for 193.000 kroner.

Til neste år kommer også SUV-en Vision iV som kan bli en svært interessant bil for det norske markedet. Her har importøren flere tusen interessenter på liste. Denne uken gikk de også ut med en viktig nyhet for mange norske kjøpere: Nemlig at de de vil kunne levere hengerfeste på bilen. Det gjør garantert ikke interessen mindre.

