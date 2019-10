Lagmannsretten mener at det samlet sett er mer sannsynlig at mannen ikke utførte ranet, enn at han gjorde det, skriver Bergens Tidende.

I domsslutningen står det videre at ranstiltalen ikke burde vært fremmet for domstolene.

Mannen som hele tiden nektet straffskyld, har sittet nær 500 dager i varetekt.

– At lagmannsretten nå konkluderer med at det ikke var grunnlag for å holde ham i varetekt, gjør meg dypt bekymret for rettssikkerheten, sier mannens forsvarer, Thomas Skeie Nondal.

Mannen ble i Hardanger tingrett dømt til tre års fengsel for ranet og en rekke andre forhold. Han anket den delen av dommen som var knyttet til knivranet.

– Jeg konstaterer at lagmannsretten har vurdert bevisene i saken på en annen måte enn vi har gjort. Det må vi ta til etterretning. Nå må vi vurdere hvordan vi skal forholde oss til dommen, og om det kan være noe å gå videre med, sier politiadvokat Audun Kjernli, som var aktor i saken.

Det var i august i fjor at en ung kvinnelig butikkansatt ble ranet og truet med kniv i en butikk i Odda.

Tre timer senere ble en lokal mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for ranet. Pågripelsen skjedde etter at kvinnen som ble ranet, kom med en beskrivelse av gjerningsmannen til politiet.