Romania-Norge 1-1

Det norske laget fikk det tøft i den helt avgjørende EM-kvalifiseringskampen borte mot Romania tirsdag.

Alexander Sørloths utligning på overtid reddet uavgjort, men ett poeng er etter alle solemerker ikke godt nok med tanke på å kvalifisere seg direkte til EM via den tøffe gruppe F.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har satt børs på de norske spillerne, og keeper Rune Almenning Jarstein kåres til den beste med karakteren sju.

Nederst på skalaen denne gang er Joshua King med en treer.

– Har levert mange gode kamper for Norge etter at Lars Lagerbäck ble sjef, men i kveld er King langt unna det nivået han kan være på. Har en tøff oppgave alene på topp mot robuste rumenske stoppere i 1.omgang, men klarer ikke heve spillet sitt etter at han får Sørloth som makker. Målet til Romania må han ta deler av skylden for. Der burde han orientert seg bedre og ikke latt rumeneren fått bryte foran, er Mathisens dom.