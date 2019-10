Politiet i Nederland gjorde det oppsiktsvekkende funnet etter at den eldste sønnen ved flere anledninger dukket opp på en lokal kafé i Ruinerwold, en landsby i provinsen Drenthe. Det melder RTV Drenthe og flere internasjonale medier.

Ifølge kaféeier Chris Westerbeek hadde han vært innom flere ganger den siste uken.

– Han hadde langt hår og skittent skjegg, og hadde på seg gamle klær. Han så forvirret ut, sier Westerbeek.

Første gangen han var der, sendte Westerbeek ham vekk. Men han kom tilbake flere ganger. Én av gangene bestilte han fem øl som han drakk raskt før han dro.

Da han kom tilbake søndag, tok Westerbeek en prat med ham. Da delte han den utrolige historien.

– Han hadde en barnslig måte å prate på, og sa at han aldri hadde gått på skolen. Han ante heller ikke hvor i verden han var, og avslørte at han hadde rømt og trengte hjelp. Da ringte vi politiet, forteller Westerbeek.

Én mann arrestert

Flere enheter reiste ut til gården som ligger utenfor landsbyen. De oppdaget en skjult trapp bak et skap i stua, som ledet ned til et kjellerrom. Der fant de mannens far, fire brødre og søster.

Der skal de ha levd i isolasjon ni år mens de ventet på verdens ende.

Én 58 år gammel mann er arrestert. Flere medier rapporterte først at faren var arrestert, men det stemmer ikke.

ISOLERT: Gården der familien skal ha bodd de ni siste årene ligger isolert til uten landsbyen Ruinerwold, der det ikke bor mer enn rundt 3000 mennesker. Foto: Piroschka Van De Wouw

Alderen på faren er ikke kjent, men han skal ha vært sengeliggende etter å ha fått et hjerneslag. Han og de seks barna får nå helsehjelp på en ukjent sted.

Alderen på barna varierer fra 18 til 25 år. Ifølge ordfører Roger de Groot er noen av dem folkeregistrert, mens andre ikke er det.

Flere ubesvarte spørsmål

Det er foreløpig få detaljer kjent om hvordan familien endte opp i kjelleren, og hvorfor de levde i så mange år uten kontakt med omverdenen. Det er ikke kjent om familien ble fysisk tvunget til å være i kjelleren, eller om de på en eller annen måte har blitt overtalt til å tro at verden vil gå under.

Hvilken rolle mannen som er arrestert har hatt, er foreløpig uviss. Politiet har kun sagt at han ble arrestert for å nekte å samarbeide med politiet.

Gården der de ble funnet ligger relativt avsidesliggende til, og det er i tillegg mange trær rundt som bidrar til å skjule den. En nabo sier at han kun har sett en mann på gården de siste årene, og ingen barn. Faren og de seks barna skal kun ha levd på grønnsaker og dyr som var på gården.

En lokal postmann som har jobbet i området i flere år sier at han aldri har levert post på adressen.

Saken er nå under etterforskning hos politiet, som sier at de fortsatt holder alle muligheter og scenarioer åpne.