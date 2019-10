Cyntoia drepte en mann som 16-åring – nå forteller hun sin historie

Som 31-åring har Cyntoia Brown-Long tilbrakt mesteparten av livet bak murer.

I 2006 ble hun dømt til livstid i fengsel for ran og drap på en mann to år tidligere. Mannen plukket henne opp for å kjøpe sex, og tok henne med seg hjem. Hun var 16 år gammel.

Aktoratet hevdet den gang at hun drepte eiendomsmegleren Johnny Allen i kaldt blod for å rane ham, mens forsvaret pekte på at Cyntoya drepte i selvforsvar. De vektla at den unge jenta kun hadde opplevd svik og misbruk i sitt unge liv, og var mentalt utviklet som en 10-åring.

I avhør forklarte 16 år gamle Cyntoia at hun ble skremt av at Allen hadde så mange våpen hjemme. Hun trodde Allen grep etter en pistol, så hun dro opp et våpen av veska og skjøt ham. Hun var påvirket av narkotika og tok det han hadde med seg av penger og stakk av.

Mange som fikk høre historien til Cyntoya følte på urettferdigheten av et barn som har blitt sviktet av så mange ble dømt til et liv bak murene fordi hun i redsel drepte en mann som ville kjøpe henne.

Tvunget til prostitusjon

I boken «Free Cyntoia» som kom ut tirsdag, skriver hun både om barndommen, hvordan hun ble tvunget til prostitusjon, om voldtekter, og drapet og tiden etterpå.

Allerede da Cyntoia var 13 år, ble hun sendt inn og ut av ungdomsinstitusjoner. Hun rømte til Nashville hvor hun ble manipulert inn i prostitusjonsmiljøet som 15-åring. Hun sier mennene som kjøpte sex aldri fikk vite hvor ung hun var.

I de første medieoppslagene om drapet, ble Cyntoia omtalt som tenåringsprosituert. I boken sin forteller hun imidlertid at hun ble tvunget til å ha sex for penger. Hvis hun nektet, ble hun voldtatt, truet eller slått.

– Jeg følte virkelig at jeg forsvarte meg selv. Når det kommer til selvforsvar handler det om hvilken sinnstilstand man er i, så alle tingene jeg gjennomgikk på den tiden hadde innvirkning på meg, sier hun til AP.

Da benådningssaken hennes ble behandlet i retten uttrykte hun dyp anger for drapet.

– Jeg har gjort noe forferdelig. Alle disse menneskene i salen her lider fremdeles på grunn av noe jeg har gjort, og jeg kan ikke fikse det, sa hun.

Benådet

– Man er på en måte alltid forbundet til det verste øyeblikket i livet, men vi er så mye mer komplekse som mennesker, sier Brown-Long til nyhetsbyrået AP tirsdag.

I august ble hun benådet av guvernøren i Tennessee etter en lang kamp.