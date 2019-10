Stormløp mot Støre

Mye står på spill for Jonas Gahr Støre på Fellesforbundets landsmøte, som avsluttes onsdag. For fire år siden var landsmøtet bare tre stemmer unna å vedta en EØS-kritisk uttalelse. Nå, etter at Transportarbeiderne er innlemmet i forbundet, øker sannsynligheten for at LOs største forbund i privat sektor ender opp med å kreve nei til EØS. Dette vil i så fall bety trøbbel for Jonas Gahr Støre i kampen for å vinne regjeringsmakt i 2021. Uten helhjertet støtte fra LO, både økonomisk og politisk, svekkes Støres sjanser for å bli statsminister.

Fikk tyn

Og Ap-lederen måtte tåle mye tøff kritikk hos jernarbeidere, bygningsarbeidere, sjåfører og hotell- og restaurantansatte etter sin tale på Landsmøtet.

Tor Erik Skovly fra Fredrikstad erklærte fra talerstolen:

– Når jeg stod på talerstolen i går, var jeg AP-mann. Nå er jeg blitt en rød mann.

Tom Egil Flata fra Industri og Service i Telemark var skuffet over gjennomslaget i industripolitikken.

– Det er jo nesten ingen industriarbeidere på landsmøtet i Arbeiderpartiet. For de som er der, er elitesoldatene fra fylkene og en gjeng grønne AUFere, og hvis det er plass til noen flere, så er det ordførere. Vanlige folk kommer aldri dit! mente Flata.

Broiler

Tor Åge Christiansen fra Østre Agder var blant dem som tidlig kritiserte Ap-lederens byggeprosjekt på hytta på Sørlandet. På landsmøtet stod han fast ved kritikken:

– Broiler er ifølge store Norske Leksikon en nedsettende betegnelser på en politiker med liten eller ingen erfaring fra arbeidslivet utenom politikken. Det slo meg i 2017 da folk ba meg holde kjeft om denne hyttesaken. Du kunne jo bare ringt meg Jonas! Det burde alle andre også gjøre, før de setter igang!

Terje Berghagen fra Østre Buskerud mente at valget i høst var ganske godt for Fagbevegelsen, men at det ikke var Arbeiderpartiets fortjeneste.

Stig Aimar Hansen fra Østfold fagforening var overbevist om at Arbeiderparrtiet har mulighet til å nå opp på både 30 og 40 prosent oppslutning, men han hadde en tydelig oppfordring til Ap-lederen:

– Jonas, du må avvikle rådgiverstaben din, fylt opp av halvutdanna akademikere og sende dem tilbake på skolebenken!

Flere av delegatene trakk frem regionreformen, nedleggelsen av Andøya Flystasjon, politi- og domstolsreformen og utydelig het i arbeidslivspolitikken som problematisk for Arbeiderpartiet.

Tåler en god del!

Jonas Gahr Støre oppsummerte debatten ved å svare på et spørsmål fra debatten: