Anne fikk hjerneslag – valgte å ikke ringe 113

– Jeg tenkte: «Hva i all verden, jeg er jo alene hjemme. Hva kan det være for noe?», sier Anne Heimdal til God morgen Norge.

Heimdal fikk ikke åpnet øynene med en gang, og fikk derfor ikke sett hva det var som presset henne ned i sofaen.

Da hun fikk åpnet øynene igjen, så hun en hvit, tung arm ligge på fanget hennes. Forfjamset prøvde hun å stikke i armen med en strikkepinne, men hun kjente ingenting.

– Etter hvert så skjønte jeg at det var min arm, forteller Heimdal.

– Et begredelig syn

Etter en kort stund klarte Heimdal å karre seg opp fra sofaen og gå til badet for å se seg i speilet.

– Det var et begredelig syn. Jeg var helt skeiv i ansiktet og jeg gapte og siklet, sier Heimdal.

Hun gikk ut til stuen igjen. Hun kunne både gå og bruke den høyre armen. Det var bare venstre arm og venstre side av ansiktet som var lammet.

– Jeg finner telefonen min og slår 113, men så trykker jeg altså ikke på den ringeknappen, forteller Heimdal.

Hjerneslag Hjerneslag er en samlebetegnelse på blodpropp eller blødning i hjernen.

Hvert år rammes rundt 12 000 mennesker i Norge av hjerneslag.

Risikofaktorene for hjerneslag er de samme som for mange andre alvorlige sykdommer. Du burde for eksempel stupe røyken og sjekke blodtrykket jevnlig.

Risikoen for hjerneslag øker med alderen.

Gjennomsnittsalder for førstegangs hjerneslag er 75 år for menn, og 78 år for kvinner. Kilde: www.helsenorge.no

I stedet for å ringe ambulansen, ringte hun til broren sin. Han svarte ikke.

Hun valgte å gå ut, da broren og svigerinnen ikke bor langt unna.

Klokken var mellom halv elleve og elleve fredag kveld, men heldigvis var svigerinnen hjemme og våken.

– Jeg kommer inn og der er svigerinnen min, da var jeg jo sånn sett reddet i den situasjonen, sier Heimdal.

Med en gang svigerinnen til Anne Heimdal så henne, ringte hun til 113. Ambulansen kom raskt, og på sykehuset sto de klar med behandling mot hjerneslag.

For høy terskel

Grunnen til at Anne Heimdal aldri ringte etter ambulansen selv, var fordi hun syntes terskelen for å ringe etter ambulanse var for høy.

– Jeg ville være helt sikker på at jeg ikke ringte unødvendig, forteller 61-åringen.

Maja Louise Lauritsen, kjent fra NRK-serien «113», jobber som ambulansefagarbeider og sykepleier. Hun sier at tankegangen til Heimdal ikke er helt uvanlig.

RING: Maja Louise Lauritsen oppfordrer alle til å ringe 113 hvis man merker symptomer på hjerneslag. Lauritsen er ambulansefagarbeider og sykepleier, hun er også ambassadør for Sanitetskvinnene. Foto: Ingun A. Mæhlum

– Vi ser jo dessverre at spesielt eldre kanskje kvier seg litt for å ringe 113, sier Lauritsen til God morgen Norge.

En annen grunn til at man ikke ringer etter ambulanse er at man er for dårlig til å kjenne igjen symptomer og forstå hvor alvorlig situasjonen er. Hvis man opplever symptomer på hjerneslag, eller er med noen som viser symptomer på hjerneslag, har ambulansefagarbeideren et tydelig budskap.

– Da ringer man 113, og så lar man de som kan det vurdere om symptomene du har er alvorlige eller ikke, sier Lauritsen.