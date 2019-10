Ifølge Huffington Post er trolig årsaken til at han ventet såpass lenge, at han følte seg flau.

Røntgenbildene ble publisert i fagbladet Urology Case Reports i mai, og går nå viralt.

Bildene viser et nesten åtte centimeter langt fremmedlegeme i mannens urinrør.

Kirurg Mohamed Abouelazayem og teamet hans skriver at videre undersøkelser viste at fremmedlegemet var en pinsett laget av metall.

Til tross for at han hadde en åtte centimeter lang pinsett i urinrøret, nektet han for å ha smerter eller problemer med vannlatingen.

«Pasienten nektet for urologiske symptomer, feber eller frysninger. Han var i stand til å urinere normalt,» står det i rapporten.

Nektet psykiatrisk hjelp

Kirurgene, som jobber på Royal Wolverhampton NHS Trust, fryktet at pinsetten kom til å ødelegge mannens urinrør.

Derfor måtte de få pinsetten ut ved hjelp av en såkalt «ekstern trykk-teknikk». Dette er en teknikk hvor pinsettens åpne ender først ble lukket, og deretter presset sammen gjennom mannens penis.

Det er ikke kjent hvordan eller hvorfor mannen hadde pinsetten i urinrøret, men kirurgene skriver at de vanligste årsakene til at fremmedobjekter havner på avveie på innsiden av kroppen, er autoerotisk og seksuell opphisselse.

«I de fleste tilfellene føler pasientene seg skyldige og flaue, og venter derfor med å oppsøke hjelp. Vår case er svært interessant, da pasienten ventet i fire år etter innsettelse, og nektet for å ha noen inflammatoriske symptomer i løpet av denne perioden,» skriver de.

Mannen ble sendt hjem med en anbefaling om å oppsøke en psykiater. Dette skal mannen ifølge kirurgene ha nektet å gjøre. Han kom heller ikke tilbake til oppfølgingstimen kirurgene satte opp for ham.

Ifølge kirurg Mohamed Abouelazayem er dette den andre gangen kirurger har funnet en pinsett i et urinrør.