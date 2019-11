Se BLAST Pro Series København på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo fra kl 18,30 på fredag og kl. 13.30 på lørdag.

Denne helgen skal flere av verdens beste CS:GO-lag kjempe om en premiepott på 1,1 millioner kroner foran 12 000 tilskuere i Royal Arena i København.

Hele turneringen kan du se direkte på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo.

De seks lagene som skal spille er de amerikanske lagene Team Liquid og Cloud 9, samt de europeiske lagene FaZe Clan, Astralis, Natus Vincere og Ninjas in Pyjamas.

De fire beste lagene totalt vil gå videre til den internasjonale finalen i Bahrain 13. desember.

Astralis favoritter på hjemmebane

Team Liquid, Astralis og Faze Clan har alle vunnet BLAST-arrangementer i 2019, men det er det danske superlaget Astralis som går inn som favoritter på hjemmebane.

Håvard Nygaard møter danskene allerede i sin første kamp i turneringen.

– Det er alltid gøy å spille mot Astralis uansett hvor du spiller, men det er selvfølgelig spesielt å spille mot dem i denne arenaen hvor alle heier på dem, sier Nygaard til TV 2.

Han legger ikke skjul på at resultatene den siste tiden ikke har vært på det nivået laget ønsker.

– De siste fem dagene har vi vært på bootcamp i Polen og snakket om problemene våre under de siste turneringene. Jeg tror vi har funnet ut av hva de har vært, men om det har løst seg gjenstår å se, forteller Nygaard.

Endringer i laget

Den siste tiden har det også vært flere endringer i Nygaards lag med to nye spillere i brasilianeren Marcelo "Coldzera" David og latviske Helvijs "broky" Saukants. Dermed har de ikke fått så god tid til å trene sammen som de skulle ønske.

– Vi har jo fått spilt litt sammen, men jeg tror for denne turneringen så er hovedmålet å finne ut av spillet vårt. Treneren vår sier at målet skal være å ikke være det dårligste laget i turneringen, men for oss spillere er alltid målet å vinne, forteller Nygaard.