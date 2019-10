Rett før midnatt mandag rykket brannmannskapene ved Tønsberg brannstasjon ut til en melding om brann på et soverom på Tolvsrød.

Før mannskapene kom til stedet, hadde allerede en snartenkt nabo tatt saken i egne hender.

– Han kjente røyklukt og hørte de seriekoblede røykvarslerne og stormet til for hjelpe. Han fikk også bistand av sin samboer, sier brannmester Kenneth Stensrud ved Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) i et innlegg på Facebook.

Brannen hadde startet i et varmeteppe på soverommet til en eldre mann, som sto i full fyr da hjelperne kom til stedet.

– Da brannvesenet kom fram hadde beboeren allerede fått hjelp og madrassen lå på utsiden og brant. Vi slokket madrassen som lå på plenen og sendte røykdykker med varmesøkende inn i den røykfylte leiligheten, sier Stensrud.

VARMESØKENDE: Røykdykkerne benyttet seg av varmesøkende kamera for å undersøke om det fortsatt var brann på soverommet. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen / Facebook

Roser naboer

– Røykdykkeren fant ingen direkte brann inne i leiligheten, men aske og glør hadde falt av den brennende madrassen da den ble båret ut,sier brannmesteren.

Leiligheten var også svært røykfylt, så både beboer og de to gode hjelperne sjekket av ambulansepersonellet.

– Til tross for at vi ventilerte ut røyk fra leiligheten var den ubeboelig, heldigvis fikk den eldre personen sove hos en god nabo. Alle involverte gjorde sitt til at dette ikke endte verre, i tillegg er det flott å oppleve at gode naboer også stilte opp med husrom til den uheldige beboeren som bare skulle ha litt varme i senga, sier Stensrud.

– Overoppheting og brann

Fra tid til annen kommer brannvesenet over brann i varmetepper.

– Varmetepper består av varmetråder som skal spre varmen jevnt utover teppet. Hvis sømmene som holder disse trådene på plass blir ødelagte, kan trådene komme i kontakt med hverandre. Dette kan medføre at temperaturen i et område blir så høy at overoppheting og brann oppstår, sier brannmesteren.

Han oppfordrer derfor alle som benytter seg av varmetepper til å lese bruksanvisningen nøye og være på vakt.

De fleste boligbranner starter på kjøkkenet, men soverom er også utsatt, minner VIB.