Får ikke svar på hvor kunstgresset er blitt av: – Vi føler oss lurt

Tollpapirer TV 2 har fått tilgang på, viser dessuten at det ble fraktet kunstgress ut av Norge ved grensestasjonen nærmest Harstad, i samme tidsrom som kunstgresset ble hentet fra parkeringsplassen.

Men selskapet som tok det ut av landet, var ikke det norske fraktselskapet ReMatch benytter seg av. Lastebilene hentet gresset for det estiske selskapet Advanced Sports Installations Europe (ASIE) - som ProTurf og Rønning har samarbeidet med i flere år.

De har tjent store penger på å videreselge brukte kunstgressbaner over hele Europa, også baner fra Norge, selv om de er blitt kassert av norske baneeiere.

I tollpapirene står det at kunstgresset er blitt fraktet ut som en vare, ikke søppel, til tross for at Harstad kommune er av en annen oppfatning.

– Det har vært så mye aktivitet på banen at kunstgresset var svært slitt. Det var hullete og ødelagt. Derfor vurderte vi heller aldri å gi det videre til lag eller foreninger, forklarer Olsen.

Føler seg lurt

I en e-post fra estiske miljømyndigheter får TV 2 forklart at ASIE foreløpig ikke har resirkulert kunstgress, selv om at det er over ett år siden de søkte om tillatelse for å gjøre det.

Hva som vil skje med kunstgresset fra Hålogalandshallen i Estland er uvisst. ASIE har ikke besvart TV 2s spørsmål om hvor kunstgresset er nå og hvordan det skal behandles.

Harstad kommune reagerer på at ProTurf ikke har levert avfallet til avtalt mottak.

– Ut i fra tilbudsgrunnlaget var våre forventninger at det skulle gå til godkjent mottak hos danske ReMatch. At det ikke har havnet der, synes jeg er veldig kjedelig. Jeg føler meg rett og slett litt lurt, sier Olsen, og fortsetter:

– Dette bevisstgjør både kommunen og andre om at vi må være påpasselige med avtaler vi inngår i dette markedet.

Flere tilfeller

Tilfellet i Harstad er ikke enkeltstående. TV 2 kjenner til at en annen kommune også har gjort en avtale med ProTurf om å sende kunstgresset til resirkulering hos danske ReMatch, uten at det har endt opp dit.

I Harstad kommune diskuteres det nå hvordan saken skal følges opp.

– Vi synes hele saken er veldig kjedelig. Det er tydelig at vi må være nøye med slike avtaler og innholdet i den - og følge opp tjenestene vi kjøper, sier Olsen.

– Kunne dere gjort mer?

– Det er mulig vi kunne vært tydeligere, men vi handlet i god tro om at de leverte den tjenesten vi hadde kjøpt. Når dette dukker opp i etterkant, må vi diskutere hva vi kan gjøre, sier Olsen.