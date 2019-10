Romania-stjernen følte presset fra nasjonen allerede som 6-åring

Til daglig er de lagkamerater i Genk. I kveld er Sander Berge og Ianis Hagi motstandere foran 30 000 barn og ungdommer på praktfulle Arena Națională i Bucuresti.

– Ianis er en stor trussel mot oss. Jeg håper han sitter lengst mulig på benken, om han ikke starter, sier Berge og kikker bort på sin 20 år gamle klubbkamerat.

Ianis Hagi i aksjon for Genk. Foto: Leonhard Foeger

Tøft som barn

Det er dagen derpå etter at Genk holdt Napoli til 0-0 i Champions League, der både Berge og Hagi startet kampen for de belgiske seriemesterne.

– Sander sier han gjerne ser deg på benken så lenge som mulig mot Norge?

– He-he, du vet aldri, kanskje skjer det samme som sist, smiler Hagi tilbake.

I juni var den slepne teknikeren sentral da Romania gikk fra 0-2 til 2-2 på Ullevaal. Hagi kom inn den siste halvtimen, og viste ved flere anledninger hvorfor mange har forhåpninger til at han skal følge i sin fars fotspor. Pappa er naturligvis den rumenske fotballhelten Gheorge Hagi, som spilte for klubber som Real Madrid og Barcelona, og noterte seg for 125 landskamper og 35 mål for Romania.

FAREN: Gheorghe Hagi i glansdagene. Foto: Douglas C Pizac

De aller fleste av dem i draktnummer 10, som Ianis overtok i forkant av 3-0-seieren mot Færøyene på lørdag.

Sammenligningene med faren er der i nesten alt han gjør og foretar seg. Og slik har det vært siden han begynte å spille fotball.

– Siden jeg var en liten gutt, har jeg hatt dette presset på meg. Da jeg begynte å spille som 6-åring, skulle alle sammenligne meg med faren min. Men jeg føler det som et positivt press. Det gjør meg mer motivert, jeg jobber hardere, og blir bedre hver dag. Det er en ære å ha Hagi-navnet, sier Ianis Hagi

– Hvordan var det som 6-åring?

– Som barn var det vanskelig. Jeg forsøkte å forstå hvordan folk alltid skulle sammenligne oss. Men jeg ble raskt vant med det, og forsøkte bare å kose meg med sporten som jeg elsker, sier han.

Like god med begge føtter

Ianis Hagi er i likhet med faren en offensiv og skapende midtbanespiller, men han synes likevel ikke de minner altfor mye i stilen.

– Vi spiller i samme posisjon, men han hadde andre kvaliteter.

– Hvordan vil du beskrive din stil?

– Jobben min er å skape noe for lagkameratene mine, eller å score selv, svarer han.