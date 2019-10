Mann stjal million-kameraet til Jan Arne – men tyven glemte en viktig detalj

Mandag kveld var tv-fotograf Jan Arne Austad (45) på jobb ved Leangen travbane i Trondheim, for å filme arrangementet.

– Dette gjør jeg omtrent hver mandag, og da bruker jeg et lettkamera for å gjøre intervjuer sammen med reporter, sier Austad.

Han la derfor fra seg det store kameraet på et angivelig trygt sted, men lot opptaket gå i tilfelle det skjedde noe på travbanen som gjorde at han måtte rykke ut og filme.

Opptaket fra kameraet blir direkteoverført til produksjonsbussen, og etter kort tid skjer det uventede.

Se tyveriet i videovinduet under

Overraskelsen

– Jeg går inn i et tekniker-rom rett ved siden av, der jeg helt tilfeldig ser at direkteopptaket fra stor-kameraet begynner å få dårlig signal og skurre. «Det var jo veldig rart», tenkte jeg, og gikk tilbake for å se til kameraet.

Da fikk Austad en overraskelse. Både kameraet med dyr linse og avansert sendeutsyr var søkk borte.

– Jeg ble helt lamslått! Dette er utstyr for rundt en million kroner som plutselig hadde forsvunnet, og det var kun et batteri som lå igjen, sier Austad og innrømmer at det kom noen gloser som ikke egner seg på trykk.

Lykketreff

Men så fikk han en idé. Kameraet hadde vært i opptak hele tiden, og Austad skyndte seg tilbake i bussen for å sjekke om han kunne få et glimt av synderen.

Det gjorde han, i et rent lykketreff.

– Jeg spolte tilbake til øyeblikket der han løftet opp kameraet, og gikk gjennom opptaket bilde for bilde. Akkurat da han gikk forbi et vindu, så jeg det - et glimt av ansiktet hans, sier Austad.

Fotografen ringte til politiet, som rykket sporenstreks da de fikk høre verdien på det stjålne utstyret. Da de i tillegg fikk se at Austad hadde sikret bilde av gjerningsmannen sperret de for alvor opp øynene.

– De trykte på den store knappen, for å si det slik.

Saken fortsetter under videoen

Ren tilfeldighet

Men historien blir enda mer oppsiktsvekkende enn som så. På opptaket kan man se tyven føre kameraet ut av travbane-området, og bære det bort mot IKEA, som ligger like ved.

Da blir bildet svart, ettersom koblingen til sendeutstyret brytes. Uten å engang ha sett opptaket, tar en travbane-tekniker ved navn Jørgen Kjelsberg saken i egne hender.

Han setter seg i bilen, og kjører mot IKEA for å se om han kan peke ut gjerningsmannen. Selv sier han at han hadde nesten ingen spor å gå etter, men tok likevel turen i håp om å se noe mistenkelig.