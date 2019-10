Romania-Norge skulle etter planen spilles for tomme tribuner, men i stedet fyller hjemmelaget stadion med 30 000 barn. En åpning i regelverket gjør at Romania kan regne med solid støtte i skjebnekampen.

VG skriver at Norge sendte en henvendelse til UEFA da det ble klart at Romania mobiliserte 30 000 barn til kveldens kamp.

Svein Graff forteller til avisen at Norge rettet flere spørsmål til UEFA. VG gjengir to av dem:

1. Hvorfor er det i praksis mulighet for fulle tribuner og ikke en begrensing i antall, mens Norge kun får ha et fåtalls tilskuere på kampen?

2. Hvorfor ble ikke Norge informert av UEFA om at de hadde endret på den opprinnelige sanksjonen og likevel hadde gitt Romania muligheten til å ha tilskuere til stede på kampen?

Nå har NFF fått svar. Graff forteller at UEFA beklager.

– Dette har de beklaget muntlig og skriftlig overfor oss, bekrefter han til VG.

– Det gjelder også hvordan de vil løse innslipp av 30 000 barn med øvre aldersgrense og voksne ledsagere - og hvordan vil arrangøren håndtere eventuelle nye rasismeepisoder, fortetter han.

Romania ble nektet å ha supportere på kampen som en konsekvens av dårlig oppførsel i kampene mot Spania og Malta. Landslagssjef Lars Lagerbäck synes det er merkelig at tusenvis av barn skal fylle tribunen.

– Jeg har full respekt for at de benytter sjansen til å invitere barn. Men det er en veldig merkelig beslutning dersom man ønsker å markere tydelig mot rasisme, for eksempel. Men når regelverket er slik, må vi bare respektere det, sa Lagerbäck på mandagens pressekonferanse i Bucuresti.

– Jeg kjente ikke til regelen om at man kunne gjøre det på den måten, og jeg har aldri vært med på det tidligere. Det føles som en litt merkelig regel, og at man har det slik uten kontroller eller noe. Det går ikke an å kontrollere om det blir så mye barn som man sier, hvor mange mennesker som kommer inn og hvor mange som er eldre eller yngre. Bare det å følge opp en slik regel er, etter det jeg kan forstå, nesten umulig, sier Lagerbäck til TV 2.