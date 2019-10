Prisen på vaniljeis varierer stort. De billigste variantene blir solgt for så lite som syv kroner literen, mens de dyreste boksene koster opp mot 145 kroner literen.

Matkontrollen har funnet ut hvilken du bør velge.

– Må ha fyldig smak

Konditor Ole Jon Berntsen og daglig leder ved Grini hjemmebakeri, Kate Günther Ellefsen, har smakt seg gjennom 13 klassiske vaniljeis. I tillegg har studentene Sivert Kristiansen og Anders Ramm Bråten fra Radio Nova også funnet sin favoritt.

– En god vaniljeis må ha en fyldig smak. Du må kjenne at det er brukt eggeplomme og ekte vanilje, sier Berntsen til Matkontrollen.

JAKTER EKTE SMAK: Ekspertene mener en god vaniljeis bør smake fyldig. Foto: Matkontrollen/TV 2

Hos guttene fra Radio Nova er konsistens og smak viktig.

– Jeg synes det skal smake litt sånn mykt. For vaniljeis er liksom ikke så ekstremt «in your face», sier Bråten.

Terningkast seks

Ifølge konditor Berntsen er det én av isene i testen som smaker ekte, hjemmelaget vaniljeis. Vaniljeisen fra Häagen-Dazs får terningkast seks fra ekspertpanelet.

– Det er det nærmeste du kommer en hjemmelaget is, sier Berntsen.

Häagen-Dazs er også testens dyreste is, med en prislapp på 145 kroner literen.

Også vaniljeisen fra Mövenpick faller i smak hos ekspertene og får terningkast seks.

– Det smakte vanilje og karamell, sier Ellefsen til Matkontrollen.

BILLIGSTE PRISKLASSE: Testens billigste vaniljeiser. Foto: Matkontrollen/ TV 2

Guttene i folkepanelet finner også sin favoritt blant de dyreste isene, men her er det en annen vaniljeis som troner øverst.

Kristiansen og Bråten synes isen fra Mövenpicks smakte litt for mye. Men, de fant også sin favoritt blant de dyreste isene. Vaniljeisen fra Kulinaris, som koster 126 kroner literen, er deres favoritt.

– Utrolig kjedelig

Iskremen til Kolonihagen falt ikke i smak hverken hos ekspertene eller folkepanelet i denne smakstesten, og fikk henholdsvis terningkast 1 og 1,5.

– Vi i Kolonihagen har lagt vår lidenskap i å lage det vi mener er Norges beste iskrem. Vi har forsøkt å nøste i hva som kan ha skjedd med vaniljeisen som nå er testet, men dessverre så ble ikke datoen på produktet notert av smakspanelet slik at det er vanskelig å si helt konkret hva som kan ha skjedd med disse iskremboksene, sier gründer og innovasjonssjef i Kolonihagen, Arnt Over Dalebø Englund.

Utfra det smakspanelet beskriver som «gammel smak» så mener gründeren dette er en klassisk smaksfeil på iskrem som skyldes oksidering.

– Det er en konsekvens av at produktet er blitt utsatt for temperaturstress et sted på veien fram til smakingen. Det er utrolig kjedelig at dette har skjedd i en så viktig smakstest som når ut til så mange, men håper på forståelse for at slike feil kan oppstå på enkeltprodukter, legger han til.

Folkepanelets vurdering: Mövenpick: 3 (Pris: 116 kr/L) Haagen-Dazs: 1 (Pris: 145 kr/L) Kulinaris nr.3: 6 (Pris: 126 kr/L) Inspira: 4 (Pris: 91 kr/L) Dimplom-is: 4 (Pris: 17 kr/L) Royal: 3,5 (Pris: 62 kr/L) Prima Fløteis: 4,5 (Pris: 7 kr/L) X-tra Fløteis: 5 (Pris: 7 kr/L) Sørlandsis: 3 (Pris: 22 kr/L) Diplomis Lett: 4 (Pris: 62 kr/L) Jacobs Utvalgte: 5,5 (Pris: 94 kr/L) Kolonihagen: 1,5 (Pris: 98 kr/L) First Price: 4 (Pris: 7 kr/L) Pris er innhentet 23.05.19.