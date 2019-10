Se storkampen Manchester United - Liverpool søndag fra kl.16.30

Det er i i et lengre intervju med Sky Sports at Manchester Uniteds Scott McTominay forteller hvor mye hans tidligere manager betyr for ham.

José Mourinho var den første til å gi midtbanespilleren en sjanse på førstelaget, og har derfor en spesiell plass i hjertet hos McTominay som kom fra United-akademiet.

– Han er spesiell. Jeg vil ikke snakke for mye om tidligere managere, men José er veldig spesiell for meg, sier 22-åringen til Sky Sports og kommer med en avsløring:

– Vi har fremdeles kontakt og han snakker med meg etter noen kamper og andre situasjoner. Så han vil alltid ha en spesiell plass i mitt og min families hjerte, fordi det var han som tok meg inn. Det var han som stolte på meg og han som hadde troen på meg.

Mourinho fikk sparken som United-manager desember 2018 og ble erstattet av Ole Gunnar Solskjær. At McTominay nå har markert seg for United denne sesongen, takker han Mourinho for.

– Jeg skylder ham enormt mye, for hadde det ikke vært for ham, er det ikke sikkert jeg hadde vært der jeg er i dag, understreker McTominay.

Det var den syvende mai 2017 mot Arsenal at han som innbytter fikk sin debut. Mourinho hadde da allerede tatt ham med i troppen for første gang en uke tidligere.

I sesongens siste ligakamp 21. mai var McTominay sin første kamp for rødtrøyene i 2-0-seieren over Crystal Palace.

– Det skjedde så fort at jeg hadde ikke tid til å tenke over det. Når du får sjansen må du bare ta den, og hvis du ikke gjør det, ender du antakeligvis opp et annet sted, sier McTominay om tiden etter debuten og arbeidet han har lagt ned.