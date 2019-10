Politiker raser mot antihomo-seminar: – Et psykisk overgrep

Stortingsrepresentanten mener et slikt lovforbud vil være svært viktig, spesielt for de som føler et ubehag rundt legningen sin.

– Jeg mener at alle skal få være den der er, og leve i fred med legningen sin. Det er ekstremt skadelig når unge folk blir møtt på sin egen skole med beskjed om at legningen din er uønsket, og en melding om at du kan bli helbredet, sier Trettebergstuen og fortsetter:

– Det er et psykisk overgrep.

– Skadelig

Ola Gimse Estenstad er leder av studentparlamentet ved OsloMet, og selv homofil. Han mener slike arrangementer kan være skadelig for det homofile miljøet ved skolen.

– Det skal være åpenhet for forskjellige meninger, men man må tenke over hvem man inviterer. Det er trasig å få aksept i samfunnet, og slike arrangementer hjelper ikke de som er en del av det homofile miljøet ved skolen, sier Gimse Estenstad.

– Blir du påvirket av dette på noen måte?

– Jeg blir ikke direkte påvirket, men synes det er utrolig trist på vegne av alle homofile. Man får høre at homofili er et valg og at det finnes en løsning på problemet, det mener jeg er totalt feil, sier han.

Gimse Estenstad synes det er veldig problematisk at slike foredrag arrangeres i 2019.

– Det viser at folk ikke har forståelse for at folk er annerledes, sier han.