Mandag var det duket for festpremiere på storfilmen Maleficent: Mistress of Evil på Colosseum kino i Oslo.

Der var blant annet John Carew, som har en mindre rolle i filmen som har Angelina Jolie i hovedrollen.

Jordnær

Carew beskriver det å jobbe med Jolie som en spennende opplevelse.

– Det var utrolig kult. Hun er en fantastisk rå dame. Jeg var med henne på sett flere ganger og pratet med henne flere ganger, sier han, og fortsetter:

– Hun er en utrolig jordnær og ålreit person.

Lærerik opplevelse

Det har lenge vært kjent at den norske fotballstjernen ønsker å satse som skuespiller, og han har tidligere høstet lovord for rollen i NRK-serien Heimebane.

40-åringen sier at det å spille i en Hollywood-film var en svært annerledes opplevelse, og er veldig takknemlig for muligheten.

– Det å kunne være del av Disney-universet veier tungt. Jeg har vokst opp med Disney-filmer. Det er også fint for meg som har et eget produksjonsselskap å være med på en sånn produksjon. Det er lærerikt å se hvordan det fungerer på et så stort sett.

Maleficent-oppfølgeren har verdenspremière 16.oktober.