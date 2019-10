Tidligere denne uken sprakk nyheten om at to nye kinesiske bilmerker skal etablere seg i Norge neste år.

Og de er ikke alene om å gjøre det. For kort tid siden ble det også kjent at kinesiske Chery kommer til Norge i høst. MG er et annet merke som straks er på plass. Det samme gjelder Volvos søstermerke Polestar.

I forkant av disse har Tesla kommet til Norge og tatt betydelige markedsandeler. I år kommer deres Model 3 til å bli Norges klart mest solgte bil.

Et tradisjonelt ganske statisk norsk bilmarkedet, opplever dermed store endringer. Da blir også spørsmålet: Hvordan vil dette påvirke totalmarkedet – og situasjonen for merkene som allerede er på plass i Norge?

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen følger nybilmarkedet tett. Han er ikke i tvil om at de neste årene kan bli i overkant spennende for flere:

Bare elbiler fra 2025

– Dette handler nesten utelukkende om elbiler. I år skal det for første gang selges flere elbiler, enn ikke-elektriske biler her i Norge. Det er ingen ting som tyder på at den utviklingen vil bremse til neste år. Tvert imot: De kinesiske merkene satser tungt på elbiler og de har ikke etablert seg i Norge hvis de ikke hadde ambisjoner om å selge mange biler her, sier Møller Johnsen.

Han peker på at det fra politisk hold er en ambisjon om at det kun skal selges elektriske personbiler i Norge fra 2025:

– Det kan faktisk bli en realitet. De neste par årene kommer det svært mange nye elbiler ut på markedet. På grunn av alle elbil-fordelene i Norge, kommer disse svært gunstig ut her hjemme. Men skal skiftet skje, må dagens ordning med avgiftsfritak videreføres, sier Møller Johnsen.

Kinesiske Chery er klare for Norge, de første bilene kommer allerede senere i oktober.

Fordel – og utfordring

Elbil eller ikke: Det er ikke noe som tyder på at det totale salget av personbiler i Norge vil øke veldig mye i årene som kommer. Dermed blir det også tøffere for alle, når som mange nye merker kommer inn.

– Hvem tror du får det aller tøffest?

– Uten tvil de som er sent ute med elbiler. Hvis de i tillegg mangler øvrige modeller som er ekstra attraktive for norske kjøpere, vil det bli svært tungt. Det som skjer nå kan bety slutten for flere bilmerker. Her må vi også huske at Norge er et bitte lite bilmarkedet i internasjonal sammenheng. Ingen bilprodusenter kan utvikle og bygge biler spesielt beregnet for Norge. På elbiler er vi langt foran alle andre. Det er en fordel på mange måter, men for de som skal selge andre biltyper enn dette, blir det en stadig større utfordring.

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnse, tror det kan skje store endringer i bilbransjen de neste årene.

Vil ikke tape penger over lang tid

– Det vil derfor ikke overraske meg om noen bilprodusenter rett og slett kaster kortene og forlater Norge. Det kan skje allerede til neste år, eller det kan ta noe lengre tid. Men vårt marked er ikke av en betydning som tilsier at mange er villig til å tape penger over lang tid, bare for å være representert i Norge. Slik fungerer ikke bilbransjen, sier Møller Johnsen.

Han understreker at lavt nybilsalg i en periode kan være til å leve med, hvis andre faktorer trekker i positiv retning.

– Bilmerker som tradisjonelt har solgt bra med biler, har også gode inntektsstrømmer fra delesalg. Det slår naturligvis positivt ut. Andre kan få fabrikkstøtte, til hjelp for å holde ut i tøffe tider. Så ser vi også at flere importører henter inn nye merker, for å stå bedre rigget. Her går det også et skille mellom importørene som er eid av fabrikken, og de som har norske eiere. De siste vil kunne ha mer handlingsrom i forhold til nye og flere merker. Samtidig er det klart det kan være en fordel å ha en fabrikk i ryggen, når tidene blir tøffe, sier Møller Johnsen.

Tesla har tatt det norske markedet med storm det har naturligvis også konkurrentene fått merke.

Begrenset antall – og ventelister

Så langt i år er det for øvrig solgt drøyt 110.000 nye personbiler i det norske markedet. I historisk sammenheng går 2019 mot å bli en godt salgsår, der den store trenden altså er overgangen til elektriske biler.

Så langt har elbilmarkedet vært preget av et begrenset antall modeller, mange av dem har også hatt tildels lange ventelister. Allerede fra neste år kommer den en rekke nye elbiler ut på markedet, samtidig som de nye merkene melder seg på i konkurransen i Norge.

MG har varslet lansering av sin elektriske SUV ZS EV i Norge i høst.

