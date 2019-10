– Ap mener EØS-avtalen er god og skal tas vare på i en urolig verden. Derfor er jeg ærlig – vårt program og landsmøte går ikke inn for å utrede et alternativ til noe vi er for, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin tale til forbundets landsmøte tirsdag.

– Vi trenger en storrengjøring i norsk arbeidsliv. Skal vi gjøre rent, hjelper det ikke å si opp EØS-avtalen. Vi må si opp regjeringen, fastslo Ap-lederen.

Han understreket videre at norsk arbeidslivspolitikk i hovedsak bestemmes i Norge og ikke i Brussel.

– Det er Høyre-regjeringen som er den største utfordringen, politikken de fører – og den manglende viljen til å bruke norsk politikk til å vedta norske regler, norske tilsyn, sa han.

Mange av Fellesforbundets tillitsvalgte har sett seg lei på hele EØS-avtalen og mener den er en viktig årsak til økende problemer med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Representantskapet i forbundet har i forkant av onsdagens avstemning lagt fram en kompromissinnstilling hvor kravet er en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen.