– Jeg kjente at kniven kom ut av ryggen. Da skrek jeg

– Han har vært syk, og han er syk. Ifølge de regler vi har er han ikke tilregnelig, og han kan ikke straffes, sier hans forsvarer.

Han hevder videre at det har vært en viss bedring i den tiltalte russerens psykiske helse den siste tiden.

Slik ankom han Norge

Den russiske 20-åringen er fra den russiske republikken Basjkortostan, øst i Russland. Han har foreldre og to søsken i hjemlandet.

PST har kartlagt hans bevegelser på vei til Norge.

I desember 2018 søkte russeren Schengen-visum for å reise til Finland. I søknaden opplyste at han skulle på todagersreise som turist til Finland i januar.

Søknaden ble innvilget, og den 16. januar reiste han med fly fra Moskva til Arlanda flyplass. Den kvelden tok han buss fra Stockholm i retning Oslo, der han ankom litt før klokken 07 på morgenen 17. januar.

Den dagen reiste han først til kjøpesenteret Oslo City, og like etter klokken 10 kjøpte han to kniver. Den ene av disse knivene var han senere den 17. januar brukte i angrepet.

Ble etterforsket som terror

Russeren ble pågrepet tidlig etter hendelsen.

I de første avhørene med politiet forklarte han at knivangrepene var en terroraksjon, og at han var inspirert av terrororganisasjonen IS. Han fortalte videre at han ønsket å kjøre en lastebil inn i folkemengder på Karl Johan, og at han ville drepe så mange som mulig.

Russeren skal ha sagt til politiet at han mente mennesker i Skandinavia hadde det for godt, og at han ønsket å ta livet av nordmenn og andre europeere. Ifølge hans forsvarer viste han ingen tegn på at han angret på handlingen.

Han ble opprinnelig siktet etter straffelovens paragraf 131, som omhandler terror. Siktelsen ble i løpet av etterforskningen endret, og mannen står nå tiltalt for to drapsforsøk i psykotisk tilstand.

Påtalemyndigheten opplyser til TV 2 at de mener det ikke er grunnlag for å tro at det var en terroraksjon.