Vi møter Ingrid Bolsø Berdal på Filmens hus i Oslo på pressevisningen av den nye storfilmen Spionen, som har premiere 18. oktober.

39-åringen er kanskje best kjent fra HBO-serien Westworld, hvor hun spiller en robot som plutselig tar kontroll over egne skjebne.

Dette er en rolle hun nå må legge bak seg, da hun ikke er på rollelisten i den tredje sesongen som kommer i 2020.

I intervjuet med TV 2 reflekterer hun over de enorme forskjellene i disse karakterene.

Fra drapsmaskin til diva

Øverst i saken kan du se traileren til Spionen.



Filmen handler om den sanne historien om Sonja Wigert, Nordens største diva og mest kjente skuespiller på 40-tallet, og hennes rolle som dobbeltagent under andre verdenskrig.

Fakta om Sonja Wigert Filmen Spionen er basert på den utrolige og sanne historien om Sonja Wigert. Sonja Wigert var en norsk-svensk skuespiller som spilte i over 30 spillefilmer fra 1934 til 1960. Wigert erkjente i 1945 at hun fra 1941 hadde samarbeidet med norsk motstandsbevegelse og fra 1942 vært svensk spion med dekknavnet «Bill». Hennes mål var å få faren frigitt fra Grini, samt sikre utreisetillatelse for broren Knut Wigert som gjorde tjeneste i Kompani Linge. I sitt oppdrag som spion jobbet hun tett på nazister, noe som svertet navnet hennes. Navnet ble ikke ordentlig renvasket før etter hennes død.

– Det er sjeldent jeg har følt noe så vakkert, meningsfylt og godt som denne rollen. Dette er jo en sann historie, som de fleste ikke vet om eller har glemt. Det er fantastisk å kunne fortelle historien om en av Norges største filmstjerner og jobben hennes under andre verdenskrig. Jeg kjente en ydmykhet da jeg tok rollen.

En av de største forskjellene mellom rollen som Sonja Wigert og rollen som drapsmaskinen Armistice i Westworld, er at Wigert var opptatt av mote og skjønnhet.

– Sonja elsket nok å bli beundret. Hun står for meg som en dame med en frihet over seg. Det har inspirert meg. Jeg synes at kvinner som har lyst, skal tillate seg å leke med både klær og sminke. Jeg føler det kan være lett å dømme en kvinne som tar et rom med all sin prakt og blir beundret. Man kan bli sjalu av det, sier hun, og fortsetter:

– Jeg kjenner at det skal være lov å mene at en selv er flott. Det gjør oss ikke til ukloke mennesker.

POPULÆR SKUESPILLER: Berdal fikk internasjonal annerkjennelse etter Westworld. Foto: Skjermdump fra HBO Nordic

Ikonisk øyeblikk

Et av øyeblikkene Berdals fans trolig husker best, er i sesongavslutningen til den første sesongen av Westworld.

Der hun sitter naken i en stol og blir programmert av et menneske. Hun våkner opp, og spiser fingeren til ingeniøren før hun stapper den tilbake i munnen hans.

VILL KARAKTER: Rollen til Berdal i Westworld er både voldelig og blodtørst. Foto: Skjermdump fra HBO Nordic

TV 2 snakket med trønderen om denne scenen, og Berdal innrømmer at det krever andre skuespiller-teknikker i en slik scene, men sier samtidig at hun tilnærmer seg karakteren på en noenlunde lik måte.

– Det er det som er artig med skuespill. Det er en blanding av emosjonelt og psykologisk arbeid. Jeg lager bakhistorier til en karakter. Jeg prøver å tenke hva Armistice har opplevd tidligere i sitt liv, som gjør at hun nå velger å gjøre som hun gjør.