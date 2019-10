Den bulgarske statsministeren Bojko Borissov ber fotballpresident Borislav Mihajlov gå av etter skandalekampen mot England tirsdag kveld.

– Fra i dag vil vi kutte alle bånd, inkludert økonomiske, til Det bulgarske fotballforbundet inntil Borislav Mihajlov trekker seg fra stillingen sin, sier sportsminister Krasen Kralev på vegne av statsminister Bojko Borissov.

– Vi tolererer ikke en slik oppførsel lenger, fortsetter han til nyhetsbyrået BGNES.

England lekte seg til en knusende 6-0-seier i mandagens EM-kvalifiseringskamp mot Bulgaria og tok et sjumilssteg mot sluttspillet i 2020.

Oppgjøret ble imidlertid stoppet to ganger før pause som følge av rasisme på tribunen.

– Dette er en kamp som dessverre vil bli husket for rasisme fra tribunen. Det er bare pinlig og trist, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

Det engelske fotballforbundet (FA) krever at UEFA etterforsker hendelsene.

– Vi kan bekrefte at spillere på England ble utsatt for rasisme under EM-kvalifiseringskampen mot Bulgaria. Dette er totalt uakseptabelt, og vi vil be UEFA umiddelbart etterforske dette, uttaler FA i en pressemelding.

