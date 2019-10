Helt siden de viste den for første gang, har det vært stor interesse rundt Skodas elektriske SUV, Vision iV.

Audi e-tron, Mercedes EQC, Jaguar I-Pace og Tesla Model X er modellene for de som ønsker seg elektrisk SUV i dag. Men disse har en høy prislapp.

Selv om Skoda ikke kan si noe konkret om hva produksjonsmodellen av Vision iV vil koste, understreker de at den skal følge Skodas prisposisjon. Det betyr kort fortalt at den skal være folkelig priset.

Bilen er ventet på markedet i 2020, og utifra interessen allerede nå, kan det bli en skikkelig storselger. 3.500 nordmenn har nemlig satt seg på interesse-listen.

Store volumer neste år

I dag slipper også Skoda en nyhet som er viktig for norske kjøpere. De som har registrert seg som interessenter på bilen, har nemlig fått vite at Vision iV skal settes i produksjon med hengerfeste og fem seter.

Nettopp hengerfeste har lenge vært en hemsko for mange som vil ha elbil. En rekke elbiler kan nemlig ikke leveres med dette i det hele tatt. Dermed faller også bruksområdet for bilen, særlig når det er snakk om elbil som skal fungere som familiens eneste bil.

Skoda forteller også at det planlegges for utlevering av store volumer av bilen i 2020.

Skodas Vision iV vil bli en svært interessant bil for mange norske kunder når den kommer neste år.

Kostbare konkurrenter

Dette sier de selv om responsen fra norske kunder:

– Kombinasjonen av lang rekkevidde, stor plass, mulighet for firehjulstrekk, omfattende sikkerhetssystemer og høy bakkeklaring treffer det norske markedet godt, som foreløpig har få prisgunstige alternativer med de nevnte egenskapene i elbilsegmentet. Bekreftelsene fra Skoda om hengerfeste og fem seter er gode nyheter for de som har sett seg ut Vision iV.

– Elbilmarkedet mangler et helt vesentlig alternativ: De store, trygge, fullelektriske bilene med lang rekkevidde og ikke minst en pris som er attraktiv for en vanlig småbarnsfamilie. Det er det vi kommer til markedet med nå, i en klasse hvor alternativene primært er kostbare modeller fra premium-orienterte merker som Mercedes og etter hvert også Volvo, sier Thomas Meiner, direktør for Skoda i Norge.

Slik ser Volvos kommende og elektriske utgave av XC40 ut, under skallet. Avhengig av prisen, vil den kunne bli en arg konkurrent til Skodas elektriske SUV.

Småbarnsfamiliene mangler alternativer

De siste to årene har det kommet flere fullelektriske alternativer med lang rekkevidde også i segmentene for større biler, men ikke alle disse alternativene er aktuelle for barnefamilier, på grunn av prisen.

– Vanlige norske barnefamilier kjører i relativt liten grad fullelektrisk i dag, ganske enkelt fordi alternativene mangler. Mangel på alternativer for dette segmentet er en vesentlig utfordring, og denne skal vi være med å løse. Vårt første bidrag er vår elektriske familiebil, som kombinerer alle de egenskapene målgruppen er på jakt etter med en pris som gjør at elbilfordelene kan komme familier over hele landet til gode, sier Meiner, i en pressemelding.

Skoda har vist oss Vision iV som konseptbil en god stund nå. Men snart er det klart for helt produksjonsklar bil. Foto: Scanpix

Inntil 500 kilometer

Skoda lover god plass, smarte løsninger, mye bil for pengene og et design som skal skille seg ut. De har bekreftet at den produksjonsklare utgaven får en rekkevidde på inntil 500 km (WLTP) samt mulighet for firehjulstrekk. Konseptutgaven, som ligger tett opptil til hvordan den produksjonsklare utgaven blir, er 4,665 meter lang, 1,926 meter bred og 1,613 meter høy.

Den produksjonsklare utgaven av Vision iV blir bygget på Volkswagen-gruppens nye elbil-plattform (MEB). Den har et sportslig design med skarpe linjer og god plass. En dynamisk kjøreopplevelse sikres gjennom to elektriske motorer med totalt 306 hestekrefter.

