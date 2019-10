Derfor styrkes IS sin posisjon nå

– USA vil neppe at Iran og Russland skal få økt innflytelse i midtøsten, så det er jo det dette handler om i et litt større perspektiv.

Frankrikes president Emmanuel Macron har i en telefonsamtale med president Donald Trump advart om at IS kan gjenoppstå når USA trekker seg ut av Syria. Foto: AP / NTB scanpix

Advarer mot IS

Flere av de amerikanske militære som uttrykker frustrasjon, sier de er misfornøyd med Donald Trumps håndtering av situasjonen og at de føler de har sveket en viktig alliert i kampen mot terrorgruppen IS.

Frankrikes president Emmanuel Macron har også advart Trump mot dette.

Macron snakket mandag med sin amerikanske motpart. I telefonsamtalen advarte han om at USAs uttrekking av styrker fra Syria, og den påfølgende tyrkiske offensiven mot kurdisk milits nordøst i Syria, øker trusselen om at IS kan gjenoppstå.

– Det er ytterst nødvendig å hindre at IS gjenoppstår, sa Macron til Trump.

Macron hadde mandag også telefonsamtaler med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Iraks president Barham Saleh, opplyser presidentkontoret i Frankrike.

I samtalen med Erdogan sier Macron at det ble «bekreftet en dyp uenighet i synspunkter» om konsekvensene til Tyrkias offensiv.

I samtalen med Saleh ble humanitære konsekvenser og sikkerhetsrisikoer tatt opp etter at Tyrkia gikk inn i Syria og USAs tilbaketrekning. Partene ble enige om å styrke samarbeidet, heter det i en uttalelse fra Macron.

Fakta om kurderne i Syria I Syria bor det om lag 2 millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensa til Tyrkia.



Kurderne i Syria sluttet seg tidlig til opprøret mot president Bashar al-Assad.



I 2012 trakk regjeringsstyrker seg ut av de kurdiske områdene og ga kurderne utvidet selvstyre og ansvar for å bekjempe andre opprørsgrupper.



Partiet for en demokratisk union (PYD) og deres YPG-milits har kontrollert de tre enklavene Eufrat, Jazira og Afrin nord i Syria, mot grensa til Tyrkia.



I mars 2016 proklamerte kurderne Rojava som en autonom, føderal region, noe både myndighetene og opposisjonen i Syria protesterer mot. Det samme gjør USA og Tyrkia.



Våren 2018 erobret tyrkiske soldater og allierte syriske opprørere byen Afrin fra kurderne.



YPG har fått amerikansk støtte i kampen mot IS, men president Donald Trump har varslet tilbaketrekning av de 2.000 amerikanske soldatene i området.



YPG har tette bånd til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia. Et stort antall PKK-soldater kjemper i YPGs rekker.

Har advart

Midtøsten-eksperten påpeker at kurdiske myndigheter lenge har advart om at de ikke har kapasitet til å passe på IS-fangene samtidig som de forsvarer seg mot angrep.

– Men det kan jo hende at omfanget av disse fluktforsøkene, og i noen tilfeller massefluktene, fra IS-fengsler, virkelig har vist hvor umiddelbar effekt det som skjer har. IS har på alle mulige måter en sjanse til å gjenoppta kontroll nå, ikke nødvendigvis kontroll over landområder, men de har større sjanse til å gjennomføre angrep. Da er det sannsynligvis først og fremst mot kurdiske styrker, det syriske regimet og sivile i disse områdene, sier hun.

Tyrkiske tropper og tyrkiskstøttede syriske soldater samler seg ved grensen. Foto: Aaref Watad/AFP

– Så IS styrkes i dette området som følge av det som skjer?

– Ja, det er helt klart. Selv om mange av de som har flyktet fra IS-fengsler sannsynligvis ikke kommer seg ut av Syria med det første, er det en utrolig destabiliserende faktor i området og i Syria, sier hun.

– Hva skal til for å stabilisere området igjen? Kan man ende i en situasjon hvor de amerikanske styrkene blir plassert tilbake?

– Det er mye som tyder på at USA nå ønsker det. Selvfølgelig hjelper det med internasjonalt press på Tyrkia for å få stoppet disse krigshandlingene som i stor grad har rettet seg mot sivile. det er viktig å understreke. og det er flere titalls tusen som er blitt drevet på flukt og det e ret område hvor flyktninger som er svært traumatisert bor. det har vært en trygg havn for flyktninger fra syria i dsse årene. og det e rikke bare kurdere som botr der, det er arabere og andreminoriteter. så dette er virkelig en hardt presset befolkning som fortjener at det internasjonale samfunnet reagerer mye sterkere enn det har gjort

Det foregår harde kamper ved Ras al-Ain nær grensen. Foto: Reuters/Stoyan Nenov

Harde kamper

Syriske demokratiske styrker (SDF), som i praksis er hæren til den kurdiske administrasjonen nordøst i Syria og i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, har bygd et nettverk av forsvarsanlegg rundt Ras al-Ain.

Tyrkia hevdet mandag å ha tatt kontroll over området, men tirsdag pågikk det fortsatt harde kamper rundt byen, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ved hjelp av et nettverk av tunneler har SDF holdt forsyningslinjene åpne og skal ha lykkes med å stanse de tyrkiske styrkenes framrykking.

– SDF innledet i løpet av natten et større motangrep mot tyrkiske styrker og deres syriske allierte nær Ras al-Ain, ifølge SOHR.

Det pågikk også harde kamper mellom kurdiske styrker og den tyrkiskstøttede FSA-militsen i Manbij-området lenger vest natt til tirsdag, ifølge SOHR.

Statlige syriske medier meldte mandag at syriske regjeringsstyrker hadde rykket inn i Manbij, etter at kurderne i Nord-Syria ba regimet i Damaskus om å komme dem til unnsetning.