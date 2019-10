Det var da han skulle gravlegges ved St. Kevin’s Church i Kilnamanagh lørdag, at han fikk hele gravfølge til å knekke sammen av latter.

I tre måneder hadde Shay, som døde 8. oktober etter lang tids sykdom, planlagt stuntet.

For ett år siden spilte han inn opptaket, og kun tre personer visste om det.

I videoen som nå går viralt, har Shays datter Andrea i all hemmelighet plassert opptaket i kisten.

Etter at kisten er senket ned i jorden, gjaller det fra Shays kiste:

– Hallo? Hallo! Hallo? Slipp meg ut!

Deretter hører man bankelyder.

– Hvor i helvete er jeg? Slipp meg ut – det er jævlig mørkt her inne. Er det presten jeg hører? Dette er Shay. Jeg er inne i kisten. Nei, foran dere. Jeg er død, fortsetter han.

VILLE HUSKES MED SMIL: Shay Bradley ønsket å få alle i begravelsen til å le. Foto: Andrea Bradley

Deretter begynner Shay å synge, og gravfølget ler mer og mer.

– Hallo igjen. Hallo. Hallo. I just called to say goodbye.

Ville få kona til å le

Shays datter Andrea Bradley sier til Huffington Post at ingen andre enn henne, broren hennes Jonathan og hennes nevø Ben visste om opptaket.

Det var Jonathan som tok opp Shays stemme på en mobiltelefon.

Bankelydene man hører i opptaket, er egentlig Jonathan som banker på et bord.

Først to dager før faren sovnet inn, fortalte Jonathan moren sin og søsknene sine om opptaket. Han sa at hans fars siste ønske var at opptaket skulle bli spilt i begravelsen, slik at Shays kone gjennom 43 år, Anne Bradley, skulle få seg en god latter.

– Han ville forsikre seg om at moren min ville le, og ikke gråte, da hun forlot kirkegården. Og så gjorde han akkurat det, sier Andrea til nettstedet.

Feire livet

Andrea la ut videoen fra begravelsen på Facebook-siden sin, og det har nå gått viralt.

I skrivende stund nærmer videoen seg én million avspillinger.

«Jeg og familien min er overveldet over den fantastiske responsen og alle kommentarene vi har fått angående pappas begravelse. Han er en ekte legende, og var en utrolig mann! Han hadde blitt så glad for å høre om hvor mange smil og lattere han har gitt alle. Tusen takk,» skriver hun.