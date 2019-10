15. oktober 2018 ble James og Denise Closs skutt og drept i deres eget hjem i byen Barron i Wisconsin i USA.

Gjerningspersonen ble senere identifisert som 21 år gamle Jake Patterson.

Holdt fanget

Etter å ha skutt James og Denise, tok Patterson med seg deres 14 år gamle datter, Jayme, til hytten sin i byen Gordon, drøyt 100 kilometer unna der 14-åringen bodde.

Der ble hun holdt fanget i 88 dager. Når gjerningspersonen hadde besøk skjulte han Jayme under sengen, og dekket det til med bokser og vekter, slik at hun ikke kunne komme seg ut.

Når Pattersons far kom på besøk, skal han ha skrudd opp lyden på radioen for å overdøve eventuelle lyder.

Det skriver avisen The Guardian.

Kom gående ut av skogen

Gjerningspersonen slapp sjeldent Jayme av syne, men den 10. januar dro Patterson ut på et ærend.

Da benyttet Jayme sjansen, og hun klarte omsider å rømme. Hun kom gående ut av skogen i alt for store sko, da en kvinne som var ute og luftet hunden sin oppdaget henne.

Kvinnen tok med seg 14-åringen til sitt hjem.

– Mitt navn er Jayme Closs. Foreldrene mine ble drept, og jeg har blitt kidnappet, fortalte jenta.

Tirsdag er det ett år siden dobbeltdrapet og bortføringen. Saken fikk enormt med oppmerksomhet, både i USA og resten av verden.

– Sterkere hver dag

På en pressekonferanse på politihuset i Barron mandag kom familiens advokat, Chris Gramstrup, med en oppdatering på tilstanden til Jayme.

– Hun føler seg sterkere for hver dag, og er takknemlig for bekymringen og støtten hun har fått, sa Gramstrup.

Videre sa advokaten at 14-åringen er modig, og at hun sakte men sikkert jobbet for å ta livet sitt tilbake.

– Hennes utrolige styrke fortsetter å imponere alle rundt henne, sa Gramstrup på pressekonferansen.

Gjerningspersonen Jake Patterson ble senere dømt til livstid uten sjanse for prøveløslatelse for drapene på James og Denise Closs, samt kidnappingen av Jayme Closs.