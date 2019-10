Høst betyr at det er tidlig mørkt både morgen og kveld. I tillegg kan det være ekstra krevende kjøreforhold, med regn og våt veibane som nærmest sluker alt lys.

Under slike forhold er det ekstra viktig at alle fotgjengere bruker refleks.

Statistikk fra Statens vegvesen viser at en tredjedel av fotgjengerulykker skjer i mørket. I perioden 2005 til 2014 skjedde 40 prosent av trafikkulykker hvor fotgjengere omkom, i mørket.

I samme periode viser statistikken at halvparten av fotgjengere som omkom i trafikkulykker ikke brukte refleks.

Ferskvare

Det er ikke bare mat som har best før-dato. Reflekser er også ferskvare og bør byttes oftere enn mange tror. Dårlige reflekser kan være trafikkfarlig, mener Tryg Forsikring.

– Dette fordi man oppfører seg annerledes når man tror man er beskyttet mot refleks. Ifølge veimyndighetene har refleks en levetid på vel tre år. Reflekser på barn får ofte hard medfart gjennom lek. Og har du som voksen refleksen i lomma sammen med bilnøkler, blir det ofte så mye riper i refleksen at effekten forringes betraktelig. Hjemme hos oss bytter vi reflekser hver høst, sier Espen Opedal, leder for Tryg Forsikring.

Volvo har suksess med "magisk" refleks

En er uten, en har refleks - og en har refleksvest. Forskjellen er som du ser på bildet over enorm. Foto: Scanpix.

Forskjellen på liv og død

Torsdag 17. oktober er den nasjonale refleksdagen i år. Bruk av refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent. Selv om du ser bilen, er det vanskelig for bilisten å se deg hvis du er gående i mørket uten refleks. Den lille livredderen er en billig livsforsikring.

– Går du langs veien i mørket uten refleks er du først synlig for bilisten på vel 25 meters avstand. Med refleks vil du bli sett på 140 meters avstand, med nærlys. En bilist i 50 km/t har dermed ti sekunder i stedet for to sekunder å reagere på. Det kan være forskjellen på liv og død. Derfor bør du bruke 15 sekunder på å ta på deg en eller flere reflekser før du går ut i mørket, sier Opedal, i en pressemelding.

Se hvorfor refleks er uunnværlig

Teste i mørkt rom

Hvordan sjekker du så om den gamle refleksen fremdeles virker som den skal?

– Alle slitte reflekser har redusert virkning, også integrerte reflekser i barne- og treningsklær som ofte er utsatt for slitasje gjennom røff bruk, og som vaskes ofte. For å sjekke om refleksen fremdeles er god bør du teste ut i et mørkt rom. Lys på refleksen med en lommelykt og sammenlign med en ny refleks. De som reflekterer lyset dårligere bør skiftes ut, sier Opedal.

Refleks kan være den billigste livsforsikringen ute i trafikken.

Menn over 30 er de dårligste

De fleste ulykker skjer i byene når folk krysser gaten. Lys fra biler og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks.

Mange tror det ikke er nødvendig med refleks når de går i områder med gatelys. Det er feil. Når det er mørkt ute, er det vanskelig for bilisten å se deg, selv i gatebelysning. Hvis det i tillegg regner er det enda vanskeligere å se deg langs veien.

Undersøkelser foretatt av Trygg Trafikk viser at kun 4 av 10 voksne bruker refleks. Dårligst er voksne menn i alderen over 30 år. Flinkest er barn.

Tips til god refleksbruk: Refleksen bør henge i knehøyde for å motta mest mulig lys fra billyktene.

Reflekser som beveger seg i bruk er mest synlig.

Bruker du to reflekser blir du sett fra begge sider når du krysser veien.



Riper svekker refleksjonsevnen, så bytt ut gamle reflekser.

Refleksvesten blir dårligere ved vask og bør byttes årlig ved jevnlig bruk.

Alle godkjente reflekser skal være merket med CE EN 13356.

