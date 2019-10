Trump under ild fra alle kanter

Som alltid, fra demokratene. Men denne gangen også fra sine egne. Republikanere i kongressen som har vist seg som sterke støttespillere av presidentens politikk gjennom snart tre år. De ser ikke gjennom fingrene med alt. I hvert fall ikke når det setter USAs sikkerhetspolitiske interesser i fare.

Telefonsamtalen

For hva gjorde egentlig president Trump etter telefonsamtalen han hadde med Tyrkias president Recep Erdogan søndag 6. oktober? Jo, han fortalte en hel verden at USA ikke har problemer med å bryte inngåtte allianser. At USAs kurdiske allierte i kampen mot terrorhæren IS, likevel ikke kunne stole på amerikanerne. Ikke når den tyrkiske presidenten ringte for å fortelle at en invasjon av de kurdiske områdene nord i Syria var nært forestående.

Nærmest umiddelbart offentliggjorde Donald Trump på Twitter at de amerikanske soldatene i området skulle ut, fordi Tyrkias president hadde en angrepsplan. Med det ble han beskyldt for å gi Tyrkia grønt lys. Tre dager senere startet den tyrkiske offensiven som allerede har kostet flere hundre mennesker livet og har jagd 160 000 sivile på flukt.

Uovertruffen visdom

Da Trump kom under kraftige angrep fra sine partifeller, forsøkte han å redde situasjonen ved å true president Erdogan med økonomisk undergang om ikke de tyrkiske angrepsplanene ble skrinlagt. Det var i en slik tweet president Trump omtalte seg selv i helt nye vendinger: «Hvis Tyrkia gjør noe som jeg i min store og uovertrufne visdom finner å være over streken, vil jeg knuse Tyrkias økonomi.»

Men det var som kjent for sent. Angrepet kom, og Donald Trump fikk skylden for ikke å ha gjort noe for å stanse det. Senator Lindsay Graham, som benytter nærmest enhver anledning til å forsvare Trump, raste mot presidenten. Skuffelsen var stor hos republikanere og generaler. Man forlater bare ikke sine allierte på slagmarken slik Trump valgte å gjøre, lød det.

Ble advart

Det var nettopp Donald Trumps manglende vilje til å ta vare på vennskapet med USAs allierte som fikk tidligere forsvarsminister Jim Mattis til å offentliggjøre sitt eget oppsigelsesbrev i desember i fjor. Den pensjonerte generalen var oppdratt til å behandle allierte med respekt.

Under stadig sterkere press har Trump forsøkt å forsvare avgjørelsen. «De hjalp oss ikke under andre verdenskrig,» sa han. «For eksempel ikke med Normandie». Argumentet ble møtt med undring. Dessuten er det faktisk feil at ikke kurderne kjempet på de alliertes side under andre verdenskrig.