Mentaliteten i laget hylles før skjebnekampen

Se Romania-Norge på TV 2 og TV 2 Sumo tirsdag fra 20.00 (kampstart 20.45)!

Tirsdag er det duket for skjebnekamp i Norges EM-pulje i Bucuresti, der ingenting annet enn tre poeng mot Romania vil være godt nok for at et realistisk håp om direkte avansement til neste års mesterskap skal holdes i live.

1-1-resultatet mot Spania viste et oppofrende norsk landslag som stadfestet at de kan levere mot de aller ypperste, og særlig mentaliteten i gruppen trekkes frem av flere forut for bataljen på rumensk jord.

– Det var en fantastisk oppløftende prestasjon at vi kan gjennomføre en slik prestasjon mot en av verdens største nasjoner. Vi gjennomførte fabelaktig, sier assistenttrener Per Joar Hansen til TV 2.

Han forteller om et trenerteam som kjente på stolthet etter Spania-opptredenen, og fortsetter:

– Du blir stolt, glad og rørt. Du sitter igjen med mange følelser etter kampen, og mest av alt glede på spillernes vegne over at de klarer å få ut potensialet og viser i en enkeltkamp mot en store nasjon at de kan gå ut der og være den beste utgaven av seg selv. Det er ikke så lett. Alle sammen spilte «lagets kamp», og det vitner om stor, stor kvalitet - både taktisk, teknisk, fysisk og mentalt.

– Vi er blitt mange kapteiner i laget

Poenget ble sikret via oppofrende og heroisk innsats av visekaptein Omar Elabdellaoui i sluttminuttene. Forut for Romania-oppgjøret som må vinnes, er hovedkapteinen Stefan Johansen klar på at det er flere enn dem som har bindet på armen som fremstår i slike roller i denne spillergruppen.

– Både jeg og ham danner et bra kapteinsteam. Vi er blitt såpass mange kapteiner i laget som tar ansvar, både på spillermøter og i garderoben. Det er vi to som bærer bindet, men det viktigste er at vi alle sammen tar ansvar. Det føler jeg at vi gjør. Vi er stolte over å være både kaptein og visekaptein, men vi er mange ledere, sier Fulham-spilleren.

Det er også et virkelighetsbilde av spillergruppen som deles av hans sjef.

– Jeg synes denne gjengen har vokst hele tiden. Det har kommet inn en del nye spillere også, men hele den mentale styrken og måten de er på i gruppen har vokst hele tiden. Jeg tror det henger sammen med lederbiten de snakker om. Flere og flere av dem har fått litt mer sentrale roller i sine klubber. Ta for eksempel Omar, som er blitt kaptein i Olympiakos. Jeg tror spillere automatisk vokser og tar mer for seg også når de kommer hjem til landslaget om de også får en mer sentral rolle i sine klubblag, også fotballmessig. Det har vært en veldig positiv utvikling på det området, sier Lars Lagerbäck.