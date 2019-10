Har slått tilbake mot kritikerne: – Er ekstremt profesjonell

Se Romania-Norge på TV 2 og TV 2 Sumo tirsdag fra 20.00 (kampstart 20.45)

Flere og flere av de norske landslagsspillerne får det Lars Lagerbäck omtaler som «sentrale roller» i sine klubblag.

For en av dem er derimot tilværelsen helt motsatt, men til tross for at Markus Henriksen er fullstendig ute kulden og kun spiller U23-fotball for Hull, stod trønderen nok en gang frem da han fikk tillit fra start fra Lars Lagerbäck mot Spania lørdag.

– Du viser at matching fra U23-nivå i England er mer enn godt nok til å matche de beste i verden?

– Jeg føler at jeg gjør en veldig god landskamp. Jeg er ikke noe dill og dall. Jeg vet jobben jeg skal gjøre, og den får jeg utført mot Spania, smiler midtbanespilleren.

Henriksen debuterte på A-landslaget så langt tilbake som i 2010 (på dagen ni år før Spania-kampen lørdag), og har rukket å få 51 A-landskamper med flagget på brystet i en alder av 27 år. Midtbanemannen er en av Lagerbäcks mest betrodde menn, og da landslagssjefen fikk spørsmål om hans kandidatur til tross for manglende klubbkamper tidligere denne uken, var 71-åringen tydelig.

– Markus er en spiller som ikke jeg opplever tar så mye skade av bare å spille U23-kamper. Han er en fysisk sterk toveisspiller, og var viktig spesielt da vi møtte Sverige og nå når vi skal møte Spania, sa svensken.

TV 2-ekspert: – Alltid vært ekstremt profesjonell

Jesper Mathisen er ikke overrasket over at Henriksen har fått tillit i to av de presumptivt tøffeste kampene Norge har hatt i denne kvaliken.

– Markus Henriksen har alltid vært ekstremt profesjonell, og det er hovedgrunnen til at han har blitt den spilleren han har blitt. Lagerbäck vet hva han får med Henriksen, og i de to siste landskampene har han fungert godt på den norske midtbanen. Jeg vil tro at en del spillere hadde vært utelatt fra troppen hvis de ikke hadde spilt A-lagsfotball, men Henriksen er nok en av de spillerne i troppen de virkelig er trygge på at holder formen ved like, sier TV 2s ekspert.