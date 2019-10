Da TV 2 møtte paret på rød løper, var det første gang de var i landet som mann og kone.

De hadde nemlig et stjernespekket bryllup i august, etter å ha forlovet seg i januar samme år.

Liker Norge

Amanda Hearst (35) er arving til familieimperiet Hearst Corporation. Selskapet eier blant annet San Francisco Chronicle, The Houston Chronicle, Cosmopolitan og ELLE.

Ifølge Business Insider er Hearst-familien den niende rikeste i hele USA. Avisen skriver at arvingene til avdøde William Randolph Hearst kan dele en formue på 24,5 milliarder dollar. Dette tilsvarer over 223 milliarder norske kroner.

At Hearst har nok penger til et feriehus i Norge, var det altså ikke tvil om. Men at hun ønsket seg et slikt landsted, var mer overraskende

– Jeg håper å kjøpe et sommerhus, sier Hearst til TV 2.

Joachim Rønning, som kommer fra Sandefjord, utelukker heller ikke et slikt eiendomskjøp.

I videoen øverst i saken viser Amanda Hearst at hun har lært seg mye norsk på kort tid.

– Jeg studerer det. Jeg håper å lære meg det en dag, sier den blide 35-åringen med et stort smil.

Storfilm

Det nygifte paret hadde begge store forventninger til premieren, og de gledet seg til å se filmen sammen med venner og bekjente.

Faktisk hadde de brukt så mye tid på å treffe de norske vennene sine og Rønnings familie, at de nesten ikke rakk premieren.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, jeg! Jeg er vanligvis alltid på tiden. Nå kom jeg sist! Det var ikke noe spesielt som skjedde, men jeg har bare hele gjengen med familie og barn. Det er ti venner av barna, og... ja, alt mulig. Det er veldig gøy, men alt må organiseres, sier Rønning.

Hearst lagt ut et bilde fra norgesbesøket på Instagram, og det er ikke vanskelig å se at hun har likt turen.

– Jeg har blitt kjent med familien, det er fantastisk, sier Hearst, og understreker at det er mange nordmenn i vennekretsen deres i USA også.