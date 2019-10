Det er i hvert fall signalene fra mannen som har designet 2020-traseen som offisielt presenteres i Paris tirsdag.

Thierry Gouvenou har igjen hatt ansvaret for å meisle ut de 21 etappene, og mye tyder på at han igjen har landet på en løsning som vil passe klatrerne svært godt. I så fall vil årets sammenlagtvinner Egan Bernal og den britiske Tour-kongen Chris Froome like det de får se tirsdag.

Kjent fra før er det at åpningsetappene i 2020-utgaven av verdens mest prestisjetunge sykkelritt vil gå i Nice. Deretter beveger rytterne seg raskt inn i fjellene.

– Derfra forlater vi knapt de mellomhøye og høye fjellene i det hele tatt, det er den generelle ånden til denne Tour-utgaven, sier Gouvenou.

Nesten identisk

Han legger videre til at vanskelighetsgraden på neste års Tour er «nesten identisk» med 2019.

Løypemaker Gouvenou er samtidig klar på at han ikke har glemt Alexander Kristoff og de øvrige spurterne i feltet.

– Ikke egentlig. Selv om det er få flate etapper, er det andre der sprinterne kan være med i teten og kjempe om seieren. Men det blir aldri enkelt, sier han.

Tidlig start

Starten på rittet går allerede 27. juni, en uke tidligere enn normalt, som følge av neste sommers OL i Tokyo. Den tradisjonsrike avslutningsetappen på Champs-Élysées går kun seks dager før det skal kjempes om edelt olympisk metall på fellesstarten i den japanske hovedstaden.

Om rytterne raskt får stifte bekjentskap med fjellene neste sommer, blir det en helt annen start i 2021. Da er starten på Tour de France lagt til København med fire flate etapper innledningsvis.

