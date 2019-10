Alexis Sánchez har slitt stort med skader de siste årene. Nå er chileneren skadet igjen.

Inter-spissen – som er på utlån til Serie A-klubben fra Manchester United – er ute av spill i rundt tre måneder etter å ha pådratt seg en ankelskade i Chiles målløse oppgjør mot Colombia på lørdag.

Det bekrefter Chiles landslagssjef Reinaldo Rueda, ifølge Sky Sports News.

– Det er meget mulig at han må under kniven, sier Rueda på en pressekonferanse.

– Det er opp til Inter å avgjøre. Vi kommer til å miste ham i opptil tre måneder. Det er veldig synd, fordi han er tilbake etter skade for Inter og har scoret to mål for laget, som også er med i Champions League, fortsetter han.

Dersom prognosene viser seg å stemme og Sánchez er ute av spill i tre måneder, vil stjernespilleren først være tilbake på banen på nyåret.

Chiles landslagstrener opplyser at Sánchez er nedbrutt etter å ha pådratt seg nok en skade.

– Han var glad igjen og svært motivert. Nå må han vente på svar om han må operere eller ikke, opplyser treneren.

Sánchez ble hentet til Antonio Contes Inter på lån fra Manchester United i august. Låneoppholdet strekker seg til sommeren 2020.