#Trondheim Politiet har i ettermiddag fått opplysninger om at en jente ble påkjørt ved Byåsen vgs. kl 1240-1245 i formiddag. Oppl. går på at hun ble påkjørt av en taxi, og at taxien kjørte videre uten å ta kontakt med fornærmede. Politiet ønsker kontakt med vitner.