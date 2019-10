– Hvor lurt vil det være for Tønseth å løpe EM i terrengløp?

I en mesterskapsfri sesong vil Tour de Ski være et av sesongens soleklare høydepunkt. Selv om Didrik Tønseth er en aldri så god langrennsløper er han på langt nær forhåndskvalifisert til touren. Med sine 10 plasser har Norge færre plasser enn det er løpere på allround- og sprintlandslaget, og det er ikke gitt at Tønseth klarer å kvalifisere seg til Tour de Ski om han velger å stå over et av løpene som passer han aller best.

Se bare på denne lista over aktuelle landslagsnavn til Tour de Ski, som må reduseres innen uttaket offentliggjøres: Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Niklas Dyrhaug, Finn Hågen Krogh, Sindre Bjørnestad Skar, Pål Golberg, Eirik Brandsdal, Erik Valnes, Mattis Stenshagen OG Didrik Tønseth.*

Legger en til at Didrik Tønseth sannsynligvis må jobbe hardt for i det hele tatt å havne blant de 20-25 beste i EM spørs det om ikke han bør la brødrene Ingebrigtsen ta seg av dette. Så langt er det faktisk opp til europa- og verdenseliten i friidrett for en løper som var rundt minuttet bak EM-kravet på 10 000 meter da han prøvde seg på distansen i vår.

Da bør i mine øyne én av verdens beste langrennsløpere holde seg til det han kan aller best, selv om han imponerte (og knuste) undertegnede i Frognerparken i går.

*Sprintlandslagets Sondre Turvoll Fossli er for ordens skyld utelatt fra listen over, da det ikke er avgjort om han fortsetter karrieren etter sommerens hjertesvikt.