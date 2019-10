Under søndagens NM i Frognerparken viste Therese Johaug nok en gang hvilken fantastisk utholdenhet hun har, da hun regelrett smadret resten av feltet på kvinnenes seks kilometer lange terrengløp.

Ned til fjorårsvinner og sølvmedaljør Sigrid Jervell Våg skilte det 29 sekunder, mens Maria Sagnes Wågan endte 32 sekunder bak på bronseplass. Sistnevnte fulgte nærmest da Johaug tok sesongens første NM-gull i friidrett på 10 000 meter. I samme mesterskap vant for øvrig Sigrid Jervell Våg og Maria Sagnes Wågan gull på henholdsvis 1 500 og 5 000 meter. Det var med andre ord to av Norges desidert beste løpere Johaug satte på plass i gårsdagens NM-løp.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

Sannsynligvis ville hun hatt problemer med å følge Karoline Bjerkeli Grøvdal, som når sant skal sies er en enda bedre løper enn Johaug. Derfor hadde det vært ekstra morsomt å se de to måle krefter i folkehavet i Frognerparken i går.



Det ville gitt publikum nok en superduell mellom to av de beste fra hver sin idrett, akkurat som vi fikk se mellom Henrik Ingebrigtsen og Didrik Tønseth hos gutta. Kanskje kunne Johaugs ekstreme utholdenhet sørget for at det hadde blitt enda tettere mellom de to enn det til slutt ble i herreklassen.

For det finnes ingen tvil om at det er ren og skjær kapasitet langrennssjenta avgjorde også dette løpet på. Fulgte du løpet fra sidelinjen var det lett å se at det var snakk om en langrennsløper som hadde knytt på seg joggeskoa for å få seg en knalltøff økt. Det finnes ingen andre damer i verden som klarer å løpe så fort med hælisett, hofta litt bakpå og en anspent, muskuløs overkropp. Det er det bare O2-snapperen fra Dalsbygda som klarer.

Dermed løp Johaug inn til sitt andre NM-gull på like mange forsøk denne sesongen, og hun kan nå kalle seg norgesmester både på tartan og i terreng. Det bør også bety Egebergs Ærespris, i hvert fall i undertegnedes øyne. Gårsdagens løp var også en ny bekreftelse på det Therese Johaug selv har begynt å vurdere seriøst. Hun bør prøve seg på 10 000 meter i EM i Paris neste sommer.

For selv sololøpet i sommervarmen på Hamar ville sannsynligvis plassert Johaug blant de fem til ti beste i et EM-løp, i hvert fall om en skal tro de som følger friidretten tett. Med et felt rundt seg, en litt mer fornuftig åpning og kanskje ei baneøkt eller tre i forkant er det ikke urimelig å tro hun kan nærme seg 31.30.

Da snakker vi plutselig om Johaug som en reell medaljekandidat. Hun trenger faktisk ikke andre forberedelser enn som så, særlig tatt i betraktning at EM neppe vil være hovedfokuset til de beste i en OL-sesong.

Det er bare å booke billett til Paris, Therese!