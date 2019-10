Vil omvende homofile studenter: – Motbydelig

Mandag ble elevene ved NLA høgskolen i Sandviken i Bergen møtt med plakater som vekket sterke reaksjoner hos flere.

På plakaten informeres det om et seminar som arrangeres på skolen tirsdag 15. oktober.

Seminaret tar for seg temaene seksualitet, kjønn og identitet.

– Det er motbydelig

Én av foredragsholderne vil også svare på spørsmål om hvordan man kan hjelpe de som ønsker å forlate homoseksuell praksis og følelser.

Linn-Elise Holtar er student ved skolen. Holtar forteller at hun ble sjokkert da hun så plakatene henge flere steder rundt omkring på skolen.

– Jeg synes det er ganske spesielt å gå ut med et budskap om at man skal omvende folk. Jeg synes det er motbydelig, sier Holtar til TV 2.

– Hva tenker du om at slike seminar blir arrangert i 2019?

– Jeg ble helt satt ut av hele opplegget. Jeg studerer pedagogikk hvor vi lærer at alle er forskjellig, også presenteres det et syn om at det ikke er greit å være ulik alle andre, sier hun.

Uønskede seksuelle følelser

Det er nettverkene Frimodig Krike og Til Helhet som står bak seminaret.

På sine nettsider skriver Til Helhet at deres formål er å bistå de som har en uønsket seksuell orientering eller følelser, og som selv ønsker hjelp i prosessen med å finne en annen vei i dette.

Arve Kjell Uthaug i Frimodig Kirke Bjørgvin har ikke problem med at folk reagerer på teamet.

– Vi har to foredragsholdere til dette arrangementet: Mike Davidson og Øyvind Hasting. Davidson skal blant annet fortelle sin omstridte historie om hvordan han forandret sin seksuelle dragning, sier Uthaug til TV 2.

Hjelper homofile å bli heterofile

Mike Davidson beskriver seg selv som eks-homofil og praktiserer såkalt konverteringsterapi, som han mener kan hjelpe homofile til å bli heterofile.

Arve Kjell Uthaug mener folk må føle og mene hva de vil om temaet.

– Det er heldigvis fritt fram å gjøre i vårt samfunn. Vi ønsker alle velkommen til foredraget, både de som er nysgjerrige på temaet og de som mener det er motbydelig. Så kan folk selv danne seg sitt eget bilde, sier Uthaug.

– Mener du at homofili er et valg?

– Vi står for et konservativt kristent syn med tanke på seksualitet. Folk må ta sine egne valg. Handlingene våre er et valg, men ikke følelsene, sier Uthaug og henviser til prestelæreren Bjørn Helge Sandvei som er åpent homofil, men velger å avstå fra å leve ut sin legning på grunn av sin tro.