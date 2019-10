Midt i oktober har det første snøfallet allerede kommet i flere deler av landet. Enten du liker det eller ikke: Det nærmer seg ubønnhørlig vinter.

For bileiere betyr det også at det er sesong for dekkskift. Sommerdekkene skal av, og det er tid for å finne fram vinterdekkene og sette dem på bilen.

15. oktober er første lovlige dato for å bruke piggdekk, hvis du bor i en av de tre nordligste fylkene våre. I Nordland, Troms og Finnmark kan du fra i dag lovlig kjøre rundt med piggdekk. For resten av landet er det 1. november som gjelder.

Skodd etter forholdene

Men her er det viktig å understreke at dette er et utgangspunkt.

Man skal ikke slavisk følge kalenderen når det gjelder dekkutrustning:

– Nei, det viktigste av alt er at man skal være skodd etter forholdene. Det betyr at du kan bruke piggdekk også lenge før disse datoene, hvis det er nødvendig. Min erfaring er også at politiet praktiserer dette med fleksibilitet. Blir du stoppet med piggdekk før fristen, men kan vise til at du har behov for dem, får du heller ikke problemer, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Vi går inn i en årstid med mye vær og skiftende forhold. Da er det viktig å være riktig skodd.

En ting slår aldri feil

– Hva med piggfrie vinterdekk?

– Der er det ingen datoregler i det hele tatt. Det betyr i praksis at du kan legge om akkurat når du måtte ønske. Du kan faktisk kjøre med sommerdekk hele året hvis du ønsker, på samme måte som du også kan bruke piggfrie vinterdekk på sommeren også. Men det er absolutt ikke å anbefale. Sommerdekk på vinterføre kan rett og slett være livsfarlig. Og vinterdekk har på sin side mye dårligere egenskaper på sommeren, enn det sommerdekk har, forteller Benny.

Når anbefaler du å legge om?

– Det må nesten hver enkelt vurdere, ut fra forhold og værmeldinger. Men én ting slår aldri feil: Hvert år er det mange som venter akkurat litt for lenge med å legge om dekk. De våkner til den første vinterdagen med glatte veier, men har ikke rukket å få på vinterdekkene. Det er ingen hyggelig start på denne sesongen. Når vi er midt i oktober, er det nok for mange på tide å få på vinterdekkene. Men er det ikke fare for glatte veier, bør de som ikke bor i nord og som har piggdekk, vente til 1. november, mener Benny.

Uansett om du skifter dekk selv eller setter bort jobben: Det er viktig å sjekke mønsterdybden, både på dekkene som skal på og de du tar av. Illustrasjonfoto: Newspress.

– Ikke kjøpe de billigste

Årets dekktester viser igjen at det er tildels store forskjeller mellom de ulike vinterdekkene. Trenger du nye dekk i år, er det derfor grunn til å ta en titt på disse.

– Kvaliteten varierer mye i dette markedet. Det å utvikle gode vinterdekk koster store summer, derfor ser vi at de store dekkgigantene som regel tar innersvingen på de mindre konkurrentene. De store aktørene har midlene som skal til for å kunne forske på og utvikle best mulig dekk. Mens de som ikke har de samme ressursene, kanskje må ta innersvinger på noen områder. Derfor er det slett ikke likegyldig hvilke dekk du velger, sier Benny og legger til:

– Dekkene er den eneste kontakten bilen din har med veibanen. Derfor synes jeg også det er verdt å velge dekk som gir best mulig egenskaper. Det er sjelden de rimeligste. Når det gjelder dekk, får du i stor grad det du betaler for. Derfor skal du etter min mening ikke kjøpe de billigste du kommer over. Det er bedre å legge litt mer penger i det når du skal ut og kjøpe nye dekk.

Smart å dobbeltsjekke

Han minner også om at det er svært viktig å sjekke mønsterdybden på dekkene, før du legger om.

– Stadig flere av oss setter bort denne jobben, da bør man også kunne regne med at de som legger om dekk sjekker tilstanden på dekkene. Men jeg ville ikke tatt det for gitt, her er det smart å dobbeltsjekke. Gjør du jobben selv, er det ikke verre enn å bruke et egnet verktøy, eller for eksempel en linjal/tommestokk, og måle mønsterdybden. Minimumsregelen sier 3 millimeter for vinterdekk. Hvis du nærmer deg det tallet, synes jeg det er en god ide å kjøpe nye dekk først som sist, sier Benny.

