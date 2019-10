Peugeot var tidlig ute med elektriske biler. Noen husker kanskje 106 Electric fra elbilismens barndom. Senere kom de med en «trilling-modell» av lille Mitsubishi i-MiEV og Citroën C-Zero. iOn heter Peugeot sitt bidrag til trekløveret.

Men dette har vært for oppvarming å regne. Det er først nå de satser stort. I løpet av kort til vil det rulle ut langt flere, større og viktigere elbiler fra den franske bilprodusenten.

Første ut av de nye elbilene er Peugeot e-208, hvor «e» står nettopp for elektrisk. Dette er helt klart en bil norske forhandlere gleder seg til å få på plass. Naturlig nok. Rundt halvparten av nybilsalget i Norge er jo elektrisk.

e-208 er også viktig på den måten at den representerer starten på en kraftig elektrifiseringsbølge fra det franske bilmerket. Innen 2025 skal alle modeller fra Peugeot leveres i en elektrifisert versjon. Enten helelektrisk, ladbar hybrid, eller begge deler.

For å se nærmere på denne viktige nykommeren, har vi sendt vår egen Broom-Benny til Portugal og Lisboa. Der får han både se og prøvekjøre bilen.

Friskt og litt sporty design preger nye 208.

Vi ringer ...

Og hva gjør vi som sitter igjen i Norge i regnvær og småfryser da? Jo – vi ringer, for å få et lite førsteinntrykk av bilen.

– Ring, ring …

– Heisann!

– God morgen, Benny. Vi skal så klart snakke bil, men aller først; gi oss en liten værrapport …

Med denne banket Peugeot både Jaguar, BMW og Alfa Romeo

Peugeot har lange tradisjoner med kompaktbiler. Et segment som er svært stort nedover i Europa.

– Ja, gjerne. Om ikke full sommer, så er det i alle fall varmt og godt her. Lett skydekke, sol og rundt 20 grader varmt. Ganske passende forhold å teste en elbil i, vil jeg si. For det er jo derfor jeg er her.

– Om vi begynner med noen nøkkeltall, slik som rekkevidde, batteri og pris. Hva kan du meddele oss da?

– Jeg begynner vi med det de fleste nordmenn er spente på, nemlig rekkevidden. Den er oppgitt til 340 kilometer. Batteriet er på 50 kWt, elmotoren yter 136 hestekrefter, den har CCS-ladesystem, varmepumpe som standard og koster i Norge fra 249.580 kroner.

– Se det ja – det var kjapt og effektivt levert …

– Ja, jeg hadde jo en mistanke om at noen kom til å ringe meg, vet du.

Trivelig førermiljø, mye utstyr og bra materialkvalitet preger nye 208.

– Men du, hva kan du si om kjøreegenskapene?

– Jo, dette er først og fremst en lettbeint og lettkjørt bil. I går startet jeg med å teste en utgave med bensinmotor. Det var ganske interessant å komme over fra den, til del elektriske. Elbilen er mye kjappere, samtidig som komforten er svært god. Den er rett og slett morsommere å kjøre – da passer det jo bra at dette er bilen de aller, aller fleste norske kjøperne vil ha.

– Her skiller vi oss forresten – igjen – temmelig mye fra resten av Europa. Paugeot forteller selv at de regner med at elbil-utgaven vil stå for rundt 15 prosent av salget. Resten er bensin og diesel. I Norge blir det minst det samme, motsatt vei. Ja, diesel kommer ikke en gang til Norge. Nå er det elbil, og noen bensinvarianter som gjelder, forteller Benny.

Les også: To nye elbil-merker kommer til Norge

Med støt-tenner

– Og om du skal kommentere designet?

– Jeg synes Peugeot de siste årene har fått bra dreis på dette med design. Bilene ser stort sett veldig bra ut. Nye 208 er ikke noe unntak i så måte. Den er en skikkelig fin småbil å se på. Kanskje er "kjørelys-støt-tennene" som går fra hovedlyktene og nedover fangeren litt voldsomme, men ellers ser den bra ut.

– e-208 er konstruert slik at plassen innvendig og i bagasjerommet er identisk som modellen med bensinmotor. Batteriet har en fysisk størrelse på 220 liter og ligger i gulvet mellom for- og bakaksel. Men noen plassmester er dette likevel ikke. Det merkes at 208 er en småbil. Jeg sliter med å kunne sitte "bak meg selv". Og bagasjerommet er relativt begrenset med sine 240 liter. Dette blir nok dermed en bil for de uten barn, eller typisk en pendlerbil for de som ønsker å bruke minst mulig penger på å komme seg til og fra jobben, sier Benny.

Litt teknikk: e-208 har 6,6 kw ombordlader, takler inntil 100 kw hurtiglading, har varmepumpe på 5 kw, programmerbar lading og varme/kjøl via egen app, justerbar regenerering som kan gi inntil 20 prosent ekstra rekkevidde ved bykjøring og sikkerhetspakke med ulike førerassistentsystemer.

Sjekk ut dette elbil-konsptet fra Peugeot

Nye Peugeot 208 kommer med ulike bensinmotorer også, om man ikke vil ha elbil.

Kommer med bensinmotorer også

– Peugeot opplyser da også, kanskje ikke helt overraskende, at responsen har vært svært god i Norge. Det kanskje ikke på Tesla-nivå, men de har solgt flere hundre allerede.

– Men det er elbilen, ikke utgavene med bensinmotor?

– Helt riktig! Men den kommer faktisk med tre bensinmotorer. Alle på 1,2 liter og henholdsvis 75, 100 og 130 hestekrefter. Den minste motoren leveres kun med manuell girkasse, mens de to største kan leveres med 8-trinns automat. Det kan jo bli interessant å se hvor mange av dem vi får se på norske veier, innimellom alle de elektriske utgavene. Jeg har en mistanke om at det ikke blir veldig mange, sier Benny.

– Men du, nå må jeg avslutte. Det er snart klart for lunch og jeg tror det blir ute i solen. Dere får ha det bra der hjemme!

Benny kommer selvfølgelig tilbake med full test av bilen her på Broom.no i løpet av kun kort tid.

Åpnet salget av e-208 i Norge – da tok det helt av

Se video av Peugeot e-208 under: